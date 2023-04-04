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Военное обозрение

В немецком Rheinmetall заявили, что откроют центр по обслуживанию и ремонту техники НАТО ВСУ в Румынии неподалёку от границы с Украиной

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Источник изображения: topwar.ru

После встречи с украинским руководством главы немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера в пресс-службе концерна было объявлено о решении по созданию центра «тылового обеспечения и обслуживания применяемого на Украине вооружения». Этот центр откроется в граничащей с Украиной Румынии.

Местом размещения центра техобслуживания натовской военной техники, используемой ВСУ, станет город Сату-Маре. Он находится менее чем в 30 км от границы с Закарпатской областью. Через Сату-Маре проходит железная дорога, соединяющая его с украинским Закарпатьем.

По последним данным, в указанном центре будет осуществляться техническое обслуживание и ремонт армейских грузовиков, БМП Marder, танков Leopard 1, Leopard 2 и Challenger. Также планируется осуществлять аналогичную деятельность с гаубицами и БТР производства стран Североатлантического военного блока.

В Rheinmetall утверждают, что центр по техническому обслуживанию натовской техники ВСУ начнёт работу уже до конца апреля 2023.

Создать такой центр с нуля за столь короткий срок проблематично. Поэтому можно предположить, что действовать он будет на базе одного из местных предприятий. В румынском Сату-Маре несколько промпредприятий, включая совместное с Германией машиностроительное. Оно занято производством запасных частей для автомобилей – главным образом немецких. Соответственно, туда могут поставить комплектующие и для военной техники стран НАТО, поставляющих таковую в интересах киевского режима.

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Страны
Германия
Румыния
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
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