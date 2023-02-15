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ЦАМТО

Минобороны Греции намерено закупить БМП KF41 "Линкс" и модернизировать ОБТ "Леопард 2A4"

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БМП KF41 Lynx
БМП KF41 Lynx.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 14 февраля. Министр обороны Греции Николаос Панайотопулос в ходе заседания парламента проинформировал о решениях военного ведомства, касающихся технической модернизации Сухопутных войск Греции.

Согласно информации, опубликованной 10 февраля ресурсом DefenceGreece-Media, Министерство обороны Греции приняло решение о модернизации 123 основных боевых танка (ОБТ) "Леопард 2A4", а также закупке 250 гусеничных БМП KF41 "Линкс" немецкого производства.

Как сообщает ресурс www.armyrecognition.com, данному решению предшествовали проведенные на прошлой неделе заседания Совета начальников Генеральных штабов Вооруженных сил Греции (SAGE), а также правительственного совета по иностранным делам и обороне (KYSEA), на которых обсуждались программы вооружений для Сухопутных войск, а также заключение предполагаемого двустороннего греко-германского соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Программы общей стоимостью 3,5 млрд. евро возглавят немецкие компании Rheinmetall и KMW. Реализация проекта будет осуществляться в сотрудничестве с национальной оборонной промышленностью Греции.

Согласно опубликованному 10 февраля на сайте греческого оборонного журнала DefenceReview.gr сообщению, в рамках программы модернизации Министерство обороны и правительство Греции одобрили приобретение 250 гусеничных БМП KF41 "Линкс" немецкого производства и модернизацию 123 ОБТ "Леопард 2A4" до конфигурации Leopard 2A7 (вместо 183 ед., как первоначально запрашивалось).

Кроме того, Германия поставила ВС Греции 100 гусеничных БМП "Мардер 1A3". Еще одна партия из 100 БМП "Мардер 1A3" будет поставлена Германией в ближайшие несколько месяцев в соответствии с планом замены "Мардер 1A3" на новые БМП "Пума" в составе бундесвера.

23 ноября 2022 года немецкая компания Rheinmetall объявила, что в рамках поручения правительства Германии приступила к поставкам в Грецию прошедших ремонт боевых машин пехоты "Мардер 1A3". Поставка осуществляется в рамках реализуемой правительством Германии программы обмена ВиВТ "Ringtausch", согласно которой страны-члены НАТО предоставляют Украине тяжелую технику советского производства в обмен на западные образцы.

По информации из открытых источников, на вооружении СВ Греции имеется в общей сложности 1228 танков, в том числе 170 "Леопард 2A6HEL", 183 "Леопард 2A4", 500 "Леопард 1A4/5" и 375 M48A5.

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Продукция
Leopard-1
Leopard-2
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