В Москве открыли горячую линию для желающих поступить на военную службу по контракту

Обращаться можно по номеру 117

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Горячая линия и онлайн-запись для желающих поступить на военную службу по контракту открылись в Москве. Сюда могут обратиться как москвичи, так и жители других регионов России, а также иностранные граждане, сообщили ТАСС в понедельник в правительстве столицы.

"Правительство Москвы в рамках содействия военному комиссариату столицы открыло горячую линию, на которой все желающие могут задать вопросы о военной службе по контракту. Также на портале mos.ru открылся спецпроект с информацией о возможностях военной службы по контракту, федеральных и региональных выплатах и льготах для военнослужащих по контракту и членов их семей", - сообщили в мэрии.

На горячую линию 117 могут обратиться все, кто интересуется возможностями контрактной службы, выплатами, льготами и мерами соцподдержки военнослужащих и их семей. Также информация об этом собрана в проекте contract.mos.ru. Кроме того, на портале можно узнать, как поступить на службу по контракту, записаться онлайн на удобное время посещения единого пункта отбора.

Единый пункт отбора на военную службу работает в Москве по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Прием ведут ежедневно с 09:00 до 19:00. В единый пункт отбора могут обратиться желающие поступить на военную службу из всех регионов России. Заявления принимают и от иностранных граждан.

"Правительство Москвы обеспечило все необходимые условия для работы специалистов, для удобства посетителей созданы комфортные зоны ожидания. На прием в единый пункт отбора можно записаться онлайн. Для этого нужно лишь выбрать удобные дату и время в спецпроекте на портале mos.ru, там же указан список необходимых документов", - рассказали столичные власти.