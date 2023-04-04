The Daily Telegraph рассказал, как украинские военные летчики попадают в ловушки ВКС РФ

В публикации указывается, что радары на российских современных самолетах "примерно в четыре раза лучше", чем на украинских, а также российские ракеты значительно лучше, чем старые советские, оставшиеся на вооружении ВСУ

ЛОНДОН, 2 апреля. /ТАСС/. Российские военные летчики демонстрируют превосходство в небе над Воздушными силами Украины за счет постоянно меняющейся тактики ведения боевых действий. Об этом в воскресенье сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на украинских военнослужащих.

"Россияне меняют тактику постоянно, поэтому война нестабильна. Они делают ловушки. Они [сперва] отправляют один российский самолет, чтобы украинские пилоты думали, что там всего один их самолет. А потом со всех сторон появляются еще два или три самолета, которые фактически окружают украинский самолет", - сказал майор Вадим Ворошилов.

Он также отметил, что радары на российских современных самолетах "примерно в четыре раза лучше", чем на украинских, в результате чего летчики ВКС РФ могут мониторить воздушное пространство на большую глубину. "Также российские ракеты значительно лучше, чем наши старые советские. Это становится все более опасно. Иногда мы даже не можем видеть, что россияне запустили ракеты, что очень опасно для пилотов", - добавил Ворошилов.

В этой связи он обратился к западным странам с просьбой поставить Украине истребители F-16. "Мы работаем над вопросом о получении западных самолетов, поскольку то, что у нас есть сейчас, недостаточно эффективно на поле боя", - подчеркнул украинский офицер.