Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 147 тыс. россиян в возрасте от 18 до 27 лет

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о призыве в апреле-июле 2023 года граждан РФ на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву.

"Постановляю: осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 147 тыс. человек", - говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент также постановил "осуществить (...) увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек".

Правительству РФ, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям поручено "обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан РФ".

Федеральным министрам, руководителям федеральных служб и федеральных агентств поручено "обеспечить исполнение положений федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" в отношении граждан РФ, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, принятых на службу (работу) в федеральные министерства, иные федеральные органы исполнительной власти и находящиеся в ведении федеральных министерств федеральные службы и федеральные агентства, а также на работу в организации, подведомственные соответствующим федеральным органам исполнительной власти".

В декабре 2022 года Минобороны РФ сообщило, что в ходе осеннего призыва в войска направили 120 тыс. новобранцев.

13 марта стало известно, что в Госдуму внесён проект закона о поэтапном повышении призывного возраста с 2024 года. Согласно проекту, призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте: от 19 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2024 года); от 20 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2025 года); от 21 до 30 лет (в период с 1 января 2026 года). Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2024 года.

Впервые о планах изменить возрастные рамки призыва на срочную военную службу сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 декабря 2022 на заседании коллегии ведомства.

"При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет", - сказал тогда министр. По его словам, также планируется "обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу".

17 декабря 2022 года, военный комиссар Московской области Алексей Астахов заявил, что увеличивать срок срочной службы (1 год) в Вооруженных силах РФ не планируется.

17 января Минобороны РФ сообщило, что Шойгу в рамках работы в объединенной группировке войск в зоне специальной военной операции на Украине провел совещание, посвященное увеличению численности Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих.

"Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счёт усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил: создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых субъектов Российской Федерации", - сказал Шойгу на том совещании.

С 21 сентября 2022 года в России проводилась частичная мобилизация. 28 октября 2022 года министр обороны Сергей Шойгу проинформировал президента Владимира Путина о завершении мобилизационных мероприятий.