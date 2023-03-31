Союз журналистов России и Минцифры разрабатывают новый статус для военкоров

Владимир Соловьев напомнил, что у Гитлера личным врагом был диктор Левитан, а у Киева и Запада врагами стали российские журналисты.

По словам председателя СЖР, этот статус будет сопровождаться льготами

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Новый статус для военных корреспондентов разрабатывает Союз журналистов России (СЖР) совместно с Минцифры. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель СЖР Владимир Соловьев.

"Мы вместе с Министерством цифрового развития разрабатываем новый статус для военкоров. Потому что "участник боевых действий" все-таки для журналистов не подходит. Журналист не имеет права держать в руках оружие за исключением самых экстремальных ситуаций. Новый статус, возможно, будет называться "ветеран военной журналистики" и будет присваиваться журналистам, которые работают в горячих точках, а также тем, кто живет и работает постоянно на новых территориях России. И, конечно, мы не забыли тех, кто работал на других войнах", - сказал он.

По словам Соловьева, статус будет сопровождаться льготами. "Кроме почета и уважения, важно, чтобы человек получал и материальные блага после работы в горячих точках", - добавил он.