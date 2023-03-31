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В США назвали российский дрон «Охотник» опасной разработкой

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Российский БПЛА С-70 «Охотник» перед взлетом
Российский БПЛА С-70 «Охотник» перед взлетом.
Источник изображения: invoen.ru

Российский тяжелый ударный дрон С-70Б «Охотник», который может нести вооружение во внутренних отсеках, представляет реальную угрозу, пишет американское издание 19FortyFive.

Отмечается, что «Охотник», который может поступить в эксплуатацию в 2024 году, является «важной и потенциально опасной разработкой для Пентагона». Он сможет нести ракеты класса «воздух-поверхность» и бомбы во внутренних отсеках. Это снизит радиолокационную заметность дрона.

«Возможность хранить оружие внутри аппарата, не подвешивая его снизу на пилонах, означает, что беспилотник может атаковать, работая в скрытом режиме», — пишет 19FortyFive.

Издание подчеркивает, что даже небольшое количество беспилотников С-70Б «Охотник» может представлять реальную угрозу.

В декабре 2022 года директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов сообщил, что «Охотник» получил технологии дронов следующего поколения. Аппарат может действовать вместе с истребителем пятого поколения Су-57, решать задачи противовоздушной обороны и поражать наземные цели.

В декабре 2021 года на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца дрона «Охотник» с плоским соплом.

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Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Компании
НАЗ Чкалова
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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3 комментария
№1
31.03.2023 03:20
Хорошо хоть у нас есть свой ведомый БПЛА у амеров своя "валькирийа" еще и не соблюдающая   СНВ-3http://eurasian-defence.ru/?q=node/47308
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№2
31.03.2023 03:56
Против рафалей и миражей су-70 более годится, чем "Утенок", похоже все 10 лет, обещанный шольцами военных лет, ждать по кварталам  с НАПО"Охотники", главное стеклоткань с тонкой проволокой внутри, дорогие графены  отложим на пока(высокие температуры).
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№3
31.03.2023 10:43
пишет американское издание 19FortyFive. --- афигеть! Это  как  рассказы  английских  ученых  о  пользе  кофе))) А какое  известное  и авторитетное  издание и автор , вероятно  широко  известен в  авторитетных  узких кругах))). Ну и перепечатка  из Ленты .ру, которая  так  же не  вызывает  никаких  сомнений совей  брехливостью и желтизной). Что  за  дичь тут публикуют? Я  понимаю  надо  заполнять полосы  , но  не такой  же  ересью
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