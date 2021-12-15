В России прошла выкатка «Охотника» с плоским соплом

Минобороны: в Новосибирске прошла выкатка первого летного «Охотника» с плоским соплом

Выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник» прошла на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова. Об этом заявил замглавы Минобороны Алексей Криворучко, передает РИА Новости.

Он объяснил, что выкатка фиксирует завершение сборки изделия, его оснащение и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету. Отмечается, что это первый экземпляр «Охотника», оснащенного плоским реактивным соплом для сниженной радиолокационной заметности.

В октябре главный конструктор С-70 Сергей Бибиков раскрыл особенности беспилотника. он указал, что дрон получил информационно-управляющую систему (ИУС) с искусственным интеллектом. Это позволяет «Охотнику» действовать в условиях потери связи с оператором. «Она полностью выполняет функции экипажа как минимум по безопасному возвращению аппарата в точку базирования», — пояснил конструктор.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал о задачах «Охотника». По его мнению, С-70 сможет передавать координаты целей корабельным группировкам.