На Украине заявили, что ежемесячно тратят из госбюджета более $3,5 млрд на боевые действия

По словам министра финансов страны Сергея Марченко, бюджет Украины ежемесячно получает почти $2,2 млрд доходов

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ежемесячные расходы госбюджета Украины на ведение боевых действий составляют 130 млрд гривен (свыше $3,5 млрд). Об этом со ссылкой на министра финансов страны Сергея Марченко сообщило в среду украинское издание "Страна".

На встрече с украинской Европейской бизнес-ассоциацией Марченко также заявил, что бюджет страны ежемесячно получает 80 млрд гривен доходов (почти $2,2 млрд).

21 марта Верховная рада приняла закон об увеличении бюджетных расходов на сферу обороны более чем на $14,6 млрд. До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что кабмин предлагает направить дополнительные средства на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования. По словам Шмыгаля, деньги выделят за счет поддержки западных партнеров.

В бюджете Украины на 2023 год ранее было запланировано 2,6 трлн гривен ($71,1 млрд) расходов, из них на безопасность и военные нужды было предусмотрено 1,141 трлн гривен ($31,2 млрд), что составляет 43% всех расходов, или 18,2% от ВВП. При этом расходы на Минобороны были увеличены с 133,5 млрд гривен ($3,65 млрд) в 2022 году до 857,9 млрд гривен ($23,46 млрд) в 2023 году. В бюджете Украины на этот год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Президент страны Владимир Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть дефицит бюджета.