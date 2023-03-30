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Военное обозрение

Специально разработанный для военных мобильный бункер на колёсах отправился на опытную эксплуатацию в зону СВО

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Источник изображения: topwar.ru

Российские войска в ближайшее время могут получить мобильные бункеры, которые легко перебрасываются с места на место и могут использоваться вместо землянок и других сооружений подобного рода. Первый экземпляр изделия уже отправился в зону СВО для опытной эксплуатации в боевых условиях. Об этом рассказал директор компании "Доргеотех" Алексей Девятилов.

На сегодняшний день на вооружении российской армии нет мобильных бункеров, которые могли бы обеспечить комфортный отдых военнослужащих, при этом защищая их от артиллерийских обстрелов. Новое изделие, изготовленное из металла, имеет четыре спальных места, при необходимости вмещает восемь человек, оборудовано печью. Размер от 2,5 до 6 метров, вес от 1,4 до 2,5 тонны. Устанавливается в траншеи или котлованы, также легко вынимается и перебрасывается на другое место буксировкой, так как имеет колеса. Может использоваться как мобильный блок-пост или КПП.

Разработанные нами бункеры позволяют надежно защитить бойцов от поражения осколочно-фугасными снарядами. Металлическая конструкция, закопанная в грунт, выдерживает воздействие 152 мм боеприпасов

- приводит ТАСС слова Девятилова.

Источник изображения: topwar.ru

На сегодняшний день компания разработала целую линейку различных бункеров, некоторые экземпляры были поставлены в зону СВО еще в прошлом году для испытаний. Сейчас компания ждет решения Минобороны, чтобы в дальнейшем развернуть полноценное производство.

Мы изготовили порядка 10 бункеров, половина из них уже используются в зоне СВО. Бункеры отличаются по функциональному предназначению, диаметру, длине, количеству мест. Сейчас утверждены тактико-технические требования. Ждем решения от Минобороны РФ для начала опытно-конструкторской работы

- заявили в компании.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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