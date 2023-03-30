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ТАСС

Чернышов попросил Мантурова закрепить возможную наценку на товары для фронта на уровне 10%

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Денис Мантуров
Денис Мантуров.
Источник изображения: Пресс-служба Минпромторга РФ

Вице-спикер Госдумы предложил ввести "уголовную ответственность для спекулянтов рынка"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил письмо главе Минпромторга РФ Денису Мантурову с предложением закрепить на уровне 10% максимально допустимую наценку на всю продукцию, необходимую для фронта. Кроме того, парламентарий предложил в каждом регионе РФ открыть сеть военторгов, соблюдающих ценовую политику, документ имеется в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в письме, для обеспечения нужд граждан, участвующих в специальной военной операции, "государством, различными организациями и физлицами закупаются бронежилеты, шлема, квадрокоптеры", а также иная продукция, необходимая для фронта.

При этом, по словам Чернышова, в СМИ неоднократно поднималась проблема "необоснованного и спекулятивного роста цен на экипировку для военнослужащих, что также отмечалось ФАС России". Так, стоимость бронежилетов в некоторых магазинах достигает 200 тыс. рублей, квадрокоптеров - практически 1,5 млн рублей. Помимо того, парламентарий отмечает актуальность "вопроса качества продукции, которая зачастую проверяется уже на поле боя".

"В связи с этим полагаю, что в каждом субъекте России целесообразно открыть сеть военторгов, которые имели бы государственную сертификацию, соблюдали ценовую политику", - говорится в документе. Также предлагается, чтобы военторги несли ответственность перед главой Минпромторга РФ за качество продаваемой в них военной экипировки, снаряжений и других товаров.

При этом Чернышов предлагает "закрепить на уровне 10% максимально допустимую наценку на всю продукцию", необходимую для фронта. Кроме того, предлагается "ввести уголовную ответственность для спекулянтов рынка", перепродающих такие товары в условиях повышенного спроса с наценкой 100-200%. "Уверен, что данные меры помогут усилить контроль над реализацией товаров для нужд СВО, а также будут способствовать улучшению качества и снижению стоимости этих товаров. Прошу поддержать", - резюмировал вице-спикер Думы. 

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ФАС
Персоны
Мантуров Денис
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