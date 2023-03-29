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Интерфакс-АВН

Путин и Лукашенко на заседании ВГС в начале апреля могут обсудить вопросы безопасности - Песков

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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Бедняков

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Президенты России и Белоруссии на заседании Высшего Государственного совета (ВГС) Союзного государства, которое запланировано на 6 апреля, при необходимости могут обсудить вопросы, связанные с безопасностью, с учетом недружественного окружения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с прессой во вторник Пескова спросили, будут ли на заседании Высшего Госсовета Союзного государства обсуждаться инициативы, которые озвучил недавно президент РФ Владимир Путин, в частности, по строительству на территории Белоруссии хранилища для тактического ядерного оружия.

"У нас действительно будет ВГС, он в апреле планируется, готовится", - сказал Песков. В рамках подготовки этого заседания, напомнил он, накануне, в частности, были контакты на уровне премьер-министров России и Белоруссии.

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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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