Заложен головной бразильский фрегат Tamandare германского проекта МЕКО А100

24 марта 2023 года на принадлежащем германскому объединению thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) бразильском судостроительном предприятии thyssenkrupp Estaleiro Brasil Sul в Итажаи (штат Санта-Катарина) состоялась церемония закладки для военно-морских сил Бразилии головного фрегата F 35 Tamandare германского проекта МЕКО А100 в серии из четырех единиц. На церемонии присутствовал командующий ВМС Бразилии адмирал Маркос Сампайо Олсен.

Проектное изображение строящегося для ВМС Бразилии фрегата F 35 Tamandare германского проекта МЕКО А100 (с) TKMS

Предприятие thyssenkrupp Estaleiro Brasil Sul в Итажаи, на котором начато строительство фрегатов, является специально приобретенной объединением thyssenkrupp Marine Systems (TKMS, входит в состав концерна thyssenkrupp) в 2020 году для реализации данной программы бывшей верфью Oceana Estaleiro S.A., ранее принадлежавшей бразильской компании Aliança S.A. (входящей в состав бразильской группы СВО Group) и специализировавшейся на постройке и эксплуатации оффшорных судов для обеспечения нефтедобычи.

Напомним, что в марте 2020 года в Рио-де-Жанейро бразильская государственная военно-морская проектная и закупочная организация Emgepron, представляющая ВМС Бразилии, по итогам шедшего с 2013 года международного тендера подписала с консорциумом Águas Azuis в составе германского объединения TKMS и бразильских компаний Embraer Defense & Security и Atech (последняя также входит в состав группы Embraer) контракт стоимостью 9,1 млрд бразильских реалов (около 2 млрд долл) на строительство для ВМС Бразилии четырех корветов (затем переклассифицированных во фрегаты) по программе Tamandare (CCT - Corvetas Classe Tamandaré) на основе представленного TKMS проекта МЕКО А100. В январе 2021 года стоимость контракта ввиду падения курса бразильского реала была увеличена до 9,56 млрд реалов, что однако, соответствует 1,84 млрд долл (с тех пор курс примерно сохраняется на этом уровне).

Строительство всех четырех кораблей должно осуществляться консорциумом Águas Azuis при головной роли TKMS на верфи в Итажаи. Ранее сообщалось, что доля бразильского участия в строительстве по стоимости составит 31,6 %. для головного корабля Tamandaré и 41% для трех следующих кораблей Jerônimo de Albuquerque, Cunha Moreira и Mariz e Barrosо (то есть фактически в Итажаи будет в значительной мере вестись лишь сборка). Все четыре единицы должны быть сданы в 2025-2028 годах.

Фактическая постройка головного корабля была начата в Итажаи в сентябре 2022 года. Головной фрегат F 35 Tamandare по обнародованному при закладке графику должен быть спущен на воду летом 2024 года и сдан ВМС Бразилии к концу 2025 года, однако есть сомнения, что эти сроки будут сдержаны. Начало строительства второго фрегата F 36 Jerônimo de Albuquerque в Итажаи запланировано на конец 2023 года.

Компания Atech поставит для фрегатов АСБУ CMS (Combat Management System) и комплекс общекорабельной автоматизации IPMS (Integrated Platform Management System), которые она будет разрабатывать и производить в партнерстве с германской компанией Atlas Elektronik (контролируемой той же TKMS), последняя поставит и часть радиоэлектронного вооружения кораблей, включая ГАС. Embraer Defense & Security выступит системным интегратором кораблей. Поставщиками различного оборудования выступят также бразильские компании Ares Aeroespacial e Defesa S.A, Fundação Ezute, Omnisys Engenharia Ltda, SKM Eletro Eletrônica Ltda и WEG equipamentos elétricos S.A.

Фрегат типа Tamandare должен иметь нормальное водоизмещение 3380 тонн и полное водоизмещение 3455 тонн, наибольшую длину 107,2 м, ширину 16 м, осадку 5,2 м. Двухвальная главная энергетическая установка будет включать четыре дизельных двигателя MAN 12V 28/33 DSTC мощностью по 7320 л.с., электроэнергия обспечивается четырьмя дизель-генераторами Caterpillar C32. Скорость полного хода составит 25,5 уз, экономического - 14 уз. Дальность плавания экономическим ходом 5000 миль. Экипаж 130 человек.

Вооружение корабля должно включать четыре или восемь противокорабельных ракет MBDA Exocet MM40 Block 2/3 или бразильских MANSUP, 12-зарядную вертикальную пусковую установку ЗРК средней дальности MBDA Sea Ceptor с зенитными ракетами САММ, 76-мм/62 универсальную артиллерийскую установку Leonardo OTO Melara Super Rapid, одну 30-мм дистанционно управляемую артиллерийскую установку Rheinmetall Sea Snake 30, две 12,7-мм дистанционно управляемые пулеметные установки FN Herstal Sea Defender, два 7,62-мм шестиствольных пулемета М134 на турельных установках, два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата SEA TLS-TLT для противолодочных торпед. Обеспечено постоянное базирование в ангаре противолодочного вертолета Sikorsky S-70B Seahawk или Westland Super Lynx Mk 21B, также корабль штатно должен нести БЛА Boeing Insitu ScanEagle.

В состав радиоэлектронного вооружения войдут уже указанные АСБУ Embraer/Atech CMS и комплекс автоматизации IPMS, РЛС общего обнаружения Hensoldt TRS-4D с АФАР, две навигационные РЛС Raytheon X и S-диапазона, система управления огнем Thales STIR 1.2 EO Mk 2, оптико-оэлектронная система Safran PASEO XLR, комплекс радиоэлектронной борьбы бразильской (видимо, фактически израильской) разработки Omnisys MAGE Defender ET/SLR-1 Mk 3, а также ГАС Atlas Elektronik ASO 713 в подкильном обтекателе.

Церемония закладки для ВМС Бразилии на принадлежащем германскому объединению thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) бразильском судостроительном предприятии thyssenkrupp Estaleiro Brasil Sul в Итажаи (штат Санта-Катарина) головного фрегата F 35 Tamandare германского проекта МЕКО А100 в серии из четырех единиц, 24.03.2023 (с) ВМС Бразилии

Официальная модель строящегося для ВМС Бразилии фрегата F 35 Tamandare германского проекта МЕКО А100 (с) www.naval.com.br

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