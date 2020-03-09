Контракт по постройку четырех корветов германского проекта МЕКО А100 для бразильского флота

5 марта 2020 года в Рио-де-Жанейро бразильская государственная военно-морская проектная и закупочная организация Emgepron, представляющая ВМС Бразилии, подписала с консорциумом Águas Azuis в составе германского судостроительного объединения thyssenkrupp Marine Systems (TKMS, в составе концерна thyssenkrupp) и бразильских компаний Embraer Defense & Security и Atech (последняя также входит в состав группы Embraer) контракт на строительство для бразильского флота четырех корветов по программе Tamandare (CCT - Corvetas Classe Tamandaré) по разработанному TKMS проекту корвета на основе известного германского проекта МЕКО А100.

Изображение перспективного корвета ВМС Бразилии по программе Tamandare (CCT - Corvetas Classe Tamandaré) на основе проекта германского корвета МЕКО А100, представленного консорциумом Águas Azuis в составе германского судостроительного объединения thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) и бразильских компаний Embraer Defense & Security и Atech (c) TKMS

Строительство всех четырех корветов (по ряду сообщений, в бразильском флоте они уже классифицируются как "фрегаты") должно осуществляться консорциумом Águas Azuis при головной роли TKMS в Бразилии на подрядной основе на судостроительном предприятии Aliança-Oceana (Oceana Estaleiro S.A,.входящем в состав бразильской Oceana Offshore Group) в Итажаи (штат Санта-Катарина на юге Бразилии), специализирующейся на постройке оффшорных судов для обеспечения нефтедобычи. Ранее сообщалось, что доля бразильского участия в строительстве по стоимости составит 31,6 %. для головного корабля Tamandaré и 41% для трех следующих кораблей Jerônimo de Albuquerque, Cunha Moreira и Mariz e Barrosо (то есть фактически в Бразилии будет вестись лишь сборка). Постройка головного корабля должно быть начато в 2021 году, все четыре единицы должны быть сданы в 2025-2028 годах.

Компания Atech поставит для корветов АСБУ CMS (Combat Management System) и комплекс общекорабельной автоматизации IPMS (Integrated Platform Management System), которые она будет разрабатывать и производить в партнерстве с германской компанией Atlas Elektronik (контролируемой той же TKMS), последняя поставит и часть радиоэлектронного вооружения кораблей, включая ГАС. Embraer Defense & Security выступит системным интегратором корветов. Поставщиками различного оборудования выступят также бразильские компании Ares Aeroespacial e Defesa S.A, Fundação Ezute, Omnisys Engenharia Ltda, SKM Eletro Eletrônica Ltda и WEG equipamentos elétricos S.A.

Вsбранный ВМС Бразилии вариант корабля по программе ССТ имеет полное водоизмещение 3455 тонн, наибольшую длину 107,2 м, ширину 15,95 м, осадку 5,2 м. Двухвальная главная энергетическая установка будет включать четыре дизельных двигателя MAN 12V 28/33 DSTC, электроэнергия обспечивается четырьмя дизель-генераторами Caterpillar C32. Скорость полного хода 28 уз, экономического - 14 уз. Вооружение и радиоэлектроное оборудование кораблей представлено ниже.

Международный тендер по програме ССТ осуществлялся ВМС Бразилии с января 2013 года. Первоначально в ней со совоими предложениями выступили 21 компания и консорциум (включая АО "Рособоронэкспорт"), но в декабре 2017 года после вскрытия конвертов предложений было выбрано лишь четыре предложения для финальной стадии конкурса - консорциумов Águas Azuis (при головной роли германского TKMS с проектом на основе МЕКО А100), Villlegagnon (при головной роли французской Naval Group с вариантом корвета Gowind, и при участии бразильских компаний, Construtora Norberto Odebrecht, Odebrecht Serviços de Engenharia, Estaleiro Enseada Indústria Naval и Mectron), FLV ( при головной роли итальянской Ficantieri S.p.A с проектом корвета на основе строящихся для Катара типа Doha, с участием итальянской Leonardo и бразильских компаний Vard Promar S.A., Fundação Ezute и Ares Aeroespacial e Defesa S.A, que possuem sociedade no estaleiro de Suape - PE) и Damen-Saab Tamandaré (при головной роли голландской Damen Schelde Naval Shipbuilding, входящей в состав группы Damen, с очередным вариантом проекта серии SIGMA, и с участием шведской Saab AB).

Первоначально итоги тендера планировалось подвести в октябре 2018 года, но затем принятие решения было отложено до подведения итогов выборов в Бразилии. Приход к власти по итогам этих выборов президента Болсонаро привел к резкому падению шансов консорциумов во главе с Naval Group и Damen, как политических связанных с предыдущими администрациями (в частности, летом 2018 года циркулировали сведения, что бразильский флот якобы склоняется к проекту Damen SIGMA). В марте 2019 года ВМС Бразилии в итоге выбрали консорциум Águas Azuis с головной ролью германского TKMS. Тем не менее, предконтрактные переговоры с немецкой стороной заняли еще год.

Выбранный ВМС Бразилии проект корвета по программе Tamandare (CCT - Corvetas Classe Tamandaré) на основе проекта германского корвета МЕКО А100, представленного консорциумом Águas Azuis в составе германского судостроительного объединения thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) и бразильских компаний Embraer Defense & Security и Atech (c) TKMS / ВМС Бразилии