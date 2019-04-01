Германский проект МЕКО А100 победил в тендере на корвет для ВМС Бразилии

Как сообщило германское судостроительное объединение thyssenkrupp Marine Systems (TKMS, в составе концерна thyssenkrupp), 28 марта 2019 года ВМС Бразилии выбрали консорциум Águas Azuis в составе thyssenkrupp Marine Systems и бразильских компаний Embraer Defense & Security и Atech (последняя также входит в состав группы Embraer) победителем в тендере на строительство для бразильского флота четырех корветов по программе Tamandare (CCT - Corvetas Classe Tamandaré). Консорциум Águas Azuis предлагал в тендере разработанный TKMS проект корвета на основе известного проекта МЕКО А100.

Выбранный ВМС Бразилии проект корвета по программе Tamandare (CCT - Corvetas Classe Tamandaré) на основе проекта германского корвета МЕКО А100, представленного консорциумом Águas Azuis в составе германского судостроительного объединения thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) и бразильских компаний Embraer Defense & Security и Atech (c) TKMS

Согласно условиям тендера, ВМС Бразилии предполагают получить четыре корвета типа Tamandare в 2024-2028 годах, контракт на их постройку должен быть заключен бразильской военно-морской проектной и закупочной организацией EMGEPRON с консорциумом Águas Azuis до конца 2019 года. Консорциум Águas Azuis предполагает вести постройку корветов на подрядной основе на судостроительном предприятии Aliança-Oceana (Oceana Estaleiro S.A,.входящем в состав бразильской Oceana Offshore Group) в Итажаи (штат Санта-Катарина на юге Бразилии), специализирующейся на постройке оффшорных судов для обеспечения нефтедобычи. Доля бразильского участия в строительстве по стоимости составит 31,6 %. для головного корабля Tamandaré и 41% для трех следующих кораблей Jerônimo de Albuquerque, Cunha Moreira и Mariz e Barrosо (то есть фактически в Бразилии будет вестись лишь сборка).

Компания Atech поставит для корветов АСБУ CMS (Combat Management System) и комплекс общекорабельной автоматизации IPMS (Integrated Platform Management System), которые она будет разрабатывать и производить в партнерстве с германской компанией Atlas Elektronik, последняя поставит и часть радиоэлектронного вооружения кораблей, включая ГАС. Embraer Defense & Security выступит системным интегратором корветов. Поставщиками различного оборудования выступят также бразильские компании Ares Aeroespacial e Defesa S.A, Fundação Ezute, Omnisys Engenharia Ltda, SKM Eletro Eletrônica Ltda и WEG equipamentos elétricos S.A.

ВЫбранный ВМС Бразилии вариант корабля по программе ССТ имеет полное водоизмещение 3455 тонн, наибольшую длину 107,2 м, ширину 15,95 м, осадку 5,2 м. Двухвальная главная энергетическая установка будет включать четыре дизельных двигателя MAN 12V 28/33 DSTC, электроэнергия обспечивается четырьмя дизель-генераторами Caterpillar C32. Скорость полного хода 28 уз, экономического - 14 уз. Вооружение и радиоэлектроное оборудование кораблей представлено ниже.

Международный тендер по програме ССТ осуществлялся ВМС Бразилии с января 2013 года. Первоначально в ней со совоими предложениями выступили 21 компания и консорциум (включая АО "Рособоронэкспорт"), но в декабре 2017 года после вскрытия конвертов предложений было выбрано лишь четыре предложения для финальной стадии конкурса - консорциумов Águas Azuis (при головной роли германского TKMS с проектом на основе МЕКО А100, в итоге победившим), Villlegagnon (при головной роли французской Naval Group с вариантом корвета Gowind, и при участии бразильских компаний, Construtora Norberto Odebrecht, Odebrecht Serviços de Engenharia, Estaleiro Enseada Indústria Naval и Mectron), FLV ( при головной роли итальянской Ficantieri S.p.A с проектом корвета на основе строящихся для Катара типа Doha, с участием итальянской Leonardo и бразильских компаний Vard Promar S.A., Fundação Ezute и Ares Aeroespacial e Defesa S.A, que possuem sociedade no estaleiro de Suape - PE) и Damen-Saab Tamandaré (при головной роли голландской Damen Schelde Naval Shipbuilding, входящей в состав группы Damen, с очередным вариантом проекта серии SIGMA, и с участием шведской Saab AB),

Первоначально итоги тендера планировалось подвести в октябре 2018 года, но затем принятие решения было отложено до подведения итогов выборов в Бразилии. Приход к власти по итогам этих выборов президента Болсонаро привел к резкому падению шансов консорциумов во главе с Naval Group и Damen, как политических связанных с предыдущими администрациями (в частности, летом 2018 года циркулировали сведения, что бразильский флот якобы склоняется к проекту Damen SIGMA).

Выбранный ВМС Бразилии проект корвета по программе Tamandare (CCT - Corvetas Classe Tamandaré) на основе проекта германского корвета МЕКО А100, представленного консорциумом Águas Azuis в составе германского судостроительного объединения thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) и бразильских компаний Embraer Defense & Security и Atech (c) TKMS / ВМС Бразилии