Германское объединение TKMS покупает бразильскую верфь

Германское судостроительное объединение thyssenkrupp Marine Systems (TKMS, входит в состав концерна thyssenkrupp) 20 мая 2020 года сообщило о покупке им бразильской верфи Oceana Estaleiro S.A., находящейся в Итажаи (штат Санта-Катарина на юге Бразилии), у бразильской компании Aliança S.A. (входящей в состав бразильской группы СВО Group), специализирующейся на постройке и эксплуатации оффшорных судов для обеспечения нефтедобычи.

Бразильская судостроительная верфь Oceana Estaleiro S.A. в Итажаи (штат Санта-Катарина) (c) СВО Group

Верфь Oceana Estaleiro была создана в 2013 году для постройки оффшорных судов для обеспечения нефтедобычи. Теперь данная верфь составит основу бразильского филиала TKMS (thyssenkrupp Marine Systems do Brasil) и будет использована TKMS для постройки для бразильского флота четырех фрегатов (корветов) типа Tamandaré на основе проекта МЕКО А100.

Напомним, что 5 марта 2020 года в Рио-де-Жанейро бразильская государственная военно-морская проектная и закупочная организация Emgepron, представляющая ВМС Бразилии, по итогам международного тендера подписала с консорциумом Águas Azuis в составе германского объединения TKMS и бразильских компаний Embraer Defense & Security и Atech (последняя также входит в состав группы Embraer) контракт на строительство для ВМС Бразилии четырех корветов (в настоящее время уже переклассифицированных во фрегаты) по программе Tamandare (CCT - Corvetas Classe Tamandaré) на основе представленного TKMS проекта МЕКО А100.

С самого начала консорциум Águas Azuis предполагал постройку данных кораблей на верфи Oceana Estaleiro в Итажаи, и теперь это предприятие полностью приобретено головным участником консорциума (TKMS). Сообщалось, что доля бразильского участия в строительстве по стоимости составит 31,6 %. для головного корабля Tamandaré и 41% для трех следующих кораблей Jerônimo de Albuquerque, Cunha Moreira и Mariz e Barrosо - то есть фактически на верфи в Итажаи, видимо, будет вестись лишь сборка кораблей. TKMS заявляет, что для постройки корветов на верфь будет набрано дополнительно до 800 местных рабочих в течении двух лет. Постройка головного корабля должна быть начата в Итажаи в 2021 году, все четыре единицы должны быть сданы бразильскому флоту в 2025-2028 годах.

Выбранный ВМС Бразилии вариант корабля по программе ССТ на основе германского проекта МЕКО А100 имеет полное водоизмещение 3455 тонн, наибольшую длину 107,2 м, ширину 15,95 м, осадку 5,2 м.

Изображение перспективного корвета ВМС Бразилии по программе Tamandare (CCT - Corvetas Classe Tamandaré) на основе проекта германского корвета МЕКО А100, представленного консорциумом Águas Azuis в составе германского судостроительного объединения thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) и бразильских компаний Embraer Defense & Security и Atech (c) TKMS