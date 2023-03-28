В Думе сообщили, на каких языках разговаривают наемники, воющие на стороне ВСУ в Донбассе

По словам участвующего в специальной военной операции депутата Госдумы Сергея Сокола, переговоры фиксируют на английском, немецком, испанском, польском и арабском языках

ДОНЕЦК, 27 марта. /ТАСС/. Переговоры наемников, воющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), фиксируются на английском, немецком, испанском, польском и арабском языках. Об этом в понедельник сообщил ТАСС участвующий в специальной военной операции депутат Госдумы Сергей Сокол.

"[Перехватываются переговоры в Донбассе] на английском, немецком, испанском, бывает, на польском часто, даже на арабском", - сказал Сокол.

Он отметил, что при попадании в плен иностранные наемники часто меняют свои представления об участии в конфликте, жалуются на условия нахождения на передовой. "Впечатление, что они рассчитывали, что это просто военный туризм: приехать, потусоваться, покрасоваться, еще и деньги какие-то получить, а потом уехать. Оказывается все гораздо для них серьезнее, чем они представляют", - подчеркнул Сокол.

Нахождение иностранных наемников в рядах ВСУ фиксируется с весны прошлого года. Особенно часто сообщается о поляках.