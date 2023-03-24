Захарова: заявив о поставках снарядов с ураном, Лондон хотел перебить переговоры РФ и КНР

Использование американцами снарядов с обедненным ураном в ходе иракской кампании. Фото с сайта www.defense.gov.

Официальный представитель МИД РФ назвала обедненный уран "страшнейшей вещью", а его возможное применение в зоне конфликта "чудовищным"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Британское заявление о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) снарядов с обедненным ураном было нацелено перебить повестку переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев live".

"Они [британцы] никак не могут понять, что невозможно никакими информационными вбросами, никакой пропагандой, манипулированием своим мейнстримом перебить конструктивную созидательную повестку. <...> Никакими пиар-акциями, антирекламами, истериками это перебить нельзя", - сказала она, добавив, что российско-китайское сотрудничество создает "правильный тон международным отношениям".

Захарова подчеркнула, что британские заявления о поставках ВСУ снарядов с обедненным ураном "на фоне такого количества подписанных документов и сделанных заявлений о стабильности, мире и вкладе наших стран (России и Китая - прим. ТАСС)" вредят только самой Великобритании. "Делать заявления, сфокусированные на разрушительной повестке, <...> - это демонстрация полной беспомощности", - констатировала дипломат.

Официальный представитель российского МИД назвала обедненный уран "страшнейшей вещью", а его возможное применение в зоне конфликта "чудовищным".

В опубликованном в понедельник письменном ответе замминистра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди на вопрос одного из членов Палаты лордов британского парламента говорится, что власти королевства поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники.

Комментируя решение британских властей, президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что Россия будет вынуждена соответствующим образом реагировать на то, что "коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом". Посольство России в Великобритании предостерегло Лондон от передачи Киеву боеприпасов с обедненным ураном. Как подчеркивается в комментарии диппредставительства, этот шаг чреват эскалацией конфликта, а использование таких боеприпасов на Украине отразится на здоровье местного населения.

20-22 марта Си Цзиньпин совершил государственный визит в Россию - первый после переизбрания на пост председателя КНР. В понедельник президент РФ Владимир Путин и председатель КНР около 4,5 часа беседовали один на один, во вторник Си Цзиньпин провел на переговорах в Кремле в различных форматах около шести часов. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.