Bloomberg: США боятся быть загнанными в угол из-за своего отношения к плану КНР по Украине

По данным агентства, Вашингтону не интересно мирное урегулирование

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. США опасаются "быть загнанными в угол", так как отрицание предложенного КНР плана по урегулированию конфликта на Украине, может дать понять другим странам, что Вашингтон не заинтересован в мире. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена.

Несмотря на "глубокий скептицизм", который публично выражают американские чиновники в отношении китайского плана, за закрытыми дверями они беспокоятся, что полный отказ от предложения Пекина докажет уставшим от конфликта и экономического ущерба странам, что Вашингтону не интересно мирное урегулирование, пишет агентство.

Bloomberg указывает, что прошедшие в Москве встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина поставили Вашингтон в неудобную позицию и заставили задуматься о "более широком подходе к этим государствам". США пытались удерживать Китай в стороне с самого начала конфликта, но все вышло наоборот, пишет Bloomberg. По его мнению, Китаю удается "находить восприимчивую аудиторию" для своих дипломатических усилий по всему миру.

В феврале МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. В опубликованном документе Китай назвал переговоры "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине" и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. В тексте подчеркивается, что мировое сообщество должно создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Си Цзиньпином во вторник заявил, что многие пункты китайского мирного плана по Украине могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве. Он при этом отметил, что "пока такой готовности" с той стороны не наблюдается.