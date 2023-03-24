Войти
ТАСС

Bloomberg: США боятся быть загнанными в угол из-за своего отношения к плану КНР по Украине

171
0
0
Белый дом
Белый дом.
Источник изображения: Chip Somodevilla/ Getty Images

По данным агентства, Вашингтону не интересно мирное урегулирование

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. США опасаются "быть загнанными в угол", так как отрицание предложенного КНР плана по урегулированию конфликта на Украине, может дать понять другим странам, что Вашингтон не заинтересован в мире. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена.

Несмотря на "глубокий скептицизм", который публично выражают американские чиновники в отношении китайского плана, за закрытыми дверями они беспокоятся, что полный отказ от предложения Пекина докажет уставшим от конфликта и экономического ущерба странам, что Вашингтону не интересно мирное урегулирование, пишет агентство.

Bloomberg указывает, что прошедшие в Москве встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина поставили Вашингтон в неудобную позицию и заставили задуматься о "более широком подходе к этим государствам". США пытались удерживать Китай в стороне с самого начала конфликта, но все вышло наоборот, пишет Bloomberg. По его мнению, Китаю удается "находить восприимчивую аудиторию" для своих дипломатических усилий по всему миру.

В феврале МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. В опубликованном документе Китай назвал переговоры "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине" и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. В тексте подчеркивается, что мировое сообщество должно создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Си Цзиньпином во вторник заявил, что многие пункты китайского мирного плана по Украине могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве. Он при этом отметил, что "пока такой готовности" с той стороны не наблюдается. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
03.10.2022
Мир на грани разрушения. НАТО намеренно провоцировала Россию
22.09.2022
Французские СМИ о референдумах и мобилизации: это полностью меняет картину
20.09.2022
Россия и Китай договорились о взаимодействии министерств обороны
20.06.2022
Отмороженное киберпространство
07.06.2022
Патрульное предупреждение: о чем говорят полеты боевых самолетов РФ и КНР над Азией
25.06.2020
По гитлеровским лекалам
26.12.2012
Бессрочные договоренности по РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 02:46
  • 46815
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.03 00:41
  • 8
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 19:08
  • 1
Минпромторг: самолет "Байкал" начнет выполнять коммерческие рейсы и перевозить грузы
  • 23.03 18:08
  • 1
"Окружение или есть, или его нет". Что не так с терминологией "военных аналитиков"
  • 23.03 17:55
  • 23
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 17:49
  • 3
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 17:04
  • 2
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?