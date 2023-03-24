Американский журналист связал решение США по диверсиям на «Северных потоках» с положением ВСУ на фронте

Источник изображения: topwar.ru

Президент США Джо Байден принял решение организовать диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в связи с ухудшением положения украинских войск на фронте. Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш в интервью CGTN.

Как известно, Херш представил собственное расследование диверсий на «Северных потоках», согласно которому решение о проведении подрыва было принято президентом США Джо Байденом, а координацию действий осуществлял советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Наблюдая поражения ВСУ на фронте, Байден забеспокоился относительно возможного будущего финансирования украинского режима со стороны европейских государств, особенно Германии. Это обстоятельство, считает Херш, и заставило его организовать диверсию.

Стоит отметить, что диверсия, вероятно, осуществлялась в спешке, что и привело к определенным просчетам американской администрации, которые позволили практически сразу заподозрить США в причастности к подрывам газопроводов.

Вбрасываемую западными СМИ информацию о некоей «группе украинцев», которые обзавелись поддельными паспортами и арендовали яхту для проведения диверсии, Херш считает неправдоподобной. Он назвал эту версию «смехотворной», отметив, что и она в конечном итоге отпала, хотя изначально американская администрация возлагала на нее большие надежды.

Замалчивание происшествия на «Северных потоках» в СМИ, которое мы сегодня можем наблюдать, представляет собой попытку США и их сателлитов избежать обвинений в диверсионной деятельности. Однако сейчас «маски сброшены», и уже практически всему миру очевидно, кто на самом деле организовал диверсии против «Северных потоков».