Дума приняла закон о доступе ГП к инфосистеме о расчетах по гособоронзаказу

Генпрокуратуру наделили правом доступа к инфосистеме о расчетах по гособоронзаказу

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о наделении Генпрокуратуры правом доступа к информационной системе о расчетах по гособоронзаказу.

Инициатива была внесена в Госдуму правительством России.

"Внести в пункт 1 статьи 8 Федерального закона… изменение, дополнив его после слов "органу финансового мониторинга" словами "Генеральной прокуратуре Российской Федерации", - сообщается в тексте документа.

Данное изменение позволит заключить соглашение об информационном взаимодействии и тем самым обеспечить беспрерывный доступ в режиме реального времени к информации, содержащейся в системе.

Также реализация данного изменения позволит увеличить охват проверками объектов прокурорского надзора, снизить трудоемкость выявления потенциальных нарушителей законодательства в части выполнения гособоронзаказа, сократить время между совершением и выявлением нарушения, повысить эффективность планирования и проведения прокурорских проверок, отмечается в пояснительной записке.