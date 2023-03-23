Рябков: курс США на эскалацию на Украине поменял для РФ обстановку в сфере безопасности

Замглавы российского МИД отметил, что Россия будет учитывать способность США, Франции и Великобритании совместно использовать ядерные потенциалы против Москвы при определении дальнейшей судьбы ДСНВ

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Курс США на безоглядную эскалацию конфликта на Украине поменял принципиальным образом для России всю обстановку в области безопасности. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе дискуссии "Мир без ДСНВ: что дальше?" на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"По совокупности обстоятельств, связанных с деструктивными и враждебными действиями США, решение о приостановке Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) было вынужденным и практически неизбежным шагом", - сказал он. "Абсолютно беспрецедентная степень враждебности США, курс на безоглядную эскалацию конфликта на Украине, проведение тотальной и все более изощренной по своим формам гибридной войны против России поменяли принципиальным образом для нас всю обстановку в области безопасности", - подчеркнул Рябков.

Россия, по словам дипломата, "не отклоняется от констатации того, что к приостановке ДСНВ привело именно коренное изменение обстоятельств по сравнению с теми, в которых он заключался". "Это не фигура речи с моей стороны, а это отсылка к юридическим, правовым нормам, в частности к конвенции о праве международных договоров 1969 года", - добавил замминистра.

Россия будет учитывать способность США, Франции и Великобритании совместно использовать ядерные потенциалы против Москвы при определении дальнейшей судьбы ДСНВ, заявил Рябков.

"Мы больше не можем выводить за скобки фактор совокупного арсенала США, Великобритании и Франции. На фоне нынешних реалий при определении дальнейшей судьбы ДСНВ мы будем в обязательном порядке учитывать способность этих стран совместно использовать свои ядерные потенциалы против России", - сказал замминистра.

Рябков указал, что эти страны, входящие в НАТО, все более активно выступают единым антироссийским фронтом и заявляют о стремлении нанести России стратегическое поражение.

Он также отметил, что США должны были раньше договариваться об устранении российских озабоченностей по ДСНВ, сейчас это уже невозможно.

Замглавы МИД РФ также указал на очевидное содействие американской стороны киевскому режиму в нападениях на российские стратегические объекты, заявленные в договоре. "При этом требование США вернуть им в подобных обстоятельствах доступ на российские объекты СНВ поражают своей неадекватностью особенно с учетом того, что изначально именно американская сторона в результате введенных ею рестриктивных мер лишила нас возможности беспрепятственно и на полностью равноправной основе инспектировать объекты СНВ на американской территории", - добавил он.

Ранее Рябков в эфире Первого канала заявил, что речи про "реверс" позиции России по приостановке участия в ДСНВ при текущих действиях США быть не может.

Президент России Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию 21 февраля, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 1 марта Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДСНВ.