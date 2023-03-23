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Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

Российские войска на востоке страны усилили истребителями пятого поколения Су-57 и атомным подводным крейсером. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на коллегии Минобороны, передает «Интерфакс».

«Значительно возросли боевые возможности Восточного военного округа. В прошлом году он получил около четырехсот единиц современных и модернизированных образцов техники», — сказал он.

Шойгу уточнил, что военные получили Су-57, атомный подводный крейсер, зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» на базе двухзвенного гусеничного транспортера и береговой ракетный комплекс «Бал».

Ранее Шойгу сообщил, что станция контроля космического пространства (СККП) «Развязка» встанет на боевое дежурство до конца 2023 года, к этому же времени завершат модернизацию системы противоракетной обороны Москвы.

В январе американское издание The Drive писало, что оружие и датчики Су-57 могут сыграть полезную роль для России в ходе специальной военной операции.

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1 комментарий
№1
23.03.2023 11:30
Шибко четкая машиночка, как бы еще лет десять полетать с АЛ-41Ф-1, а все изделие "30" гонять на Су-35 и Су-30СМ с Су-34, также успеть на всех островах Курил понастроить множество причалов для  КВП "Зубр" с Су-70 ВВП, используя вентиляторы также для помощи взлету. Самураи купят три тысячи топориков, а они все с джи пи эс для недвижимых целей, придется каждые пол деня менять дислокацию.
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