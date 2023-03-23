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Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы

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Радиолокационная станция системы ПРО Москвы
Радиолокационная станция системы ПРО Москвы.
Источник изображения: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Станция контроля космического пространства (СККП) «Развязка» встанет на боевое дежурство до конца 2023 года, к этому же времени будет завершена модернизация системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы, рассказал на заседании коллегии Минобороны России министр Сергей Шойгу. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Одним из приоритетов направления развития ВКС является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны», — сказал глава военного ведомства.

Министр добавил, что «до конца года планируется провести 33 основных организационных мероприятия. В том числе предусмотрено сформировать дивизию и бригаду ПВО, ракетную бригаду особого назначения ПВО-ПРО, зенитный ракетный полк с комплексом С-350 и военно-транспортный авиационный полк».

По его словам, к концу 2023 года доля современных образцов вооружения в Воздушно-космических силах России достигнет 85 процентов.

В марте Шойгу заявил, что увеличение объемов производства высокоточного оружия корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) является выполнимой задачей.

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Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
СККП
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По команде "космос!"
1 комментарий
№1
23.03.2023 07:06
Цитата, q
к концу 2023 года доля современных образцов вооружения в Воздушно-космических силах России достигнет 85 процентов.

Что толку в 85% или сколько там  ещё "нарисуют" генералы из МО если украинские Стрижи без труда прилетают в Рязанскую и Саратовскую области по аэродромам стратегической авиации, до Коломны чуть не долетели, а ведь это огромные цели, летящие на большой высоте, которые  может не увидеть только очень слабая и примитивная система ПВО.
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