В США оценили применение Су-57 в ходе СВО

Оружие и датчики Су-57 могут сыграть полезную роль для России в ходе специальной военной операции (СВО). Таким образом в американском издании The Drive оценили применение российского истребителя пятого поколения в конфликте в Донбассе.

В публикации отмечается, что Су-57 представляет собой самый современный истребитель, имеющийся в распоряжении Вооруженных сил России. Издание со ссылкой на британское военное ведомство пишет, что, вероятнее всего, российская сторона использует этот самолет без захода в воздушное пространство над территориями, контролируемыми Вооруженными силами Украины.

«Очень большая дальность действия вооружения и датчиков Су-57 (особенно по сравнению с противодействующими украинскими истребителями) означает, что они все еще могут сыграть полезную роль в конфликте, фактически не пролетая над украинской территорией или по крайней мере глубоко проникая в нее для более ограниченных операций», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что основным оружием Су-57 являются ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М (дальностью 200 километров), Р-77-1 (110 километров) и К-77М (160 километров). The Drive уверено, что использование Су-57 в ходе СВО может повысить экспортный потенциал истребителя.

В декабре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (КнААЗ) модернизируют, чтобы нарастить на нем производство истребителей пятого поколения Су-57.