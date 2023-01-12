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В США оценили применение Су-57 в ходе СВО

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Самолет пятого поколения Су-57 во время передачи Минобороны России
Самолет пятого поколения Су-57 во время передачи Минобороны России.
Источник изображения: © Фото : ПАО "ОАК"/Telegram

Оружие и датчики Су-57 могут сыграть полезную роль для России в ходе специальной военной операции (СВО). Таким образом в американском издании The Drive оценили применение российского истребителя пятого поколения в конфликте в Донбассе.

В публикации отмечается, что Су-57 представляет собой самый современный истребитель, имеющийся в распоряжении Вооруженных сил России. Издание со ссылкой на британское военное ведомство пишет, что, вероятнее всего, российская сторона использует этот самолет без захода в воздушное пространство над территориями, контролируемыми Вооруженными силами Украины.

«Очень большая дальность действия вооружения и датчиков Су-57 (особенно по сравнению с противодействующими украинскими истребителями) означает, что они все еще могут сыграть полезную роль в конфликте, фактически не пролетая над украинской территорией или по крайней мере глубоко проникая в нее для более ограниченных операций», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что основным оружием Су-57 являются ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М (дальностью 200 километров), Р-77-1 (110 километров) и К-77М (160 километров). The Drive уверено, что использование Су-57 в ходе СВО может повысить экспортный потенциал истребителя.

В декабре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (КнААЗ) модернизируют, чтобы нарастить на нем производство истребителей пятого поколения Су-57.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
ПАК ФА
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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2 комментария
№1
12.01.2023 08:28
Увеличить надо в разы, помещения, людей, смежников, пока заняты ВСУшниками, поляки опаснее в разы из-за наличия техники из НАТО и Кореи.
Плясать надо -один танк НАТО, один наш Су-57 с вооружением типа "изделие 305", получив сведения о местоположении танка НАТО, отправляем  наше изделие 305 для поиска цели из десятка на земле. СуперБородавочник 21 века с большой высоты с активной защитой. Их надо сотни.
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№2
12.01.2023 10:41
Цитата, q
Увеличить надо в разы, помещения, людей, смежников, пока заняты ВСУшниками, поляки опаснее в разы из-за наличия техники из НАТО и Кореи.
- за счёт чего увеличивать? Закрывать больницы или школы?
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