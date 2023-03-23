ГК "Астра" и PROF-IT GROUP сформируют новое комплексное предложение по цифровизации и импортозамещению инфраструктур

Москва. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Компания "Тантор Лабс", разработчик систем управления базами данных (СУБД) Tantor, и цифровой промышленный интегратор PROF-IT GROUP подписали меморандум о партнёрстве, сообщает пресс-служба группы компаний (ГК) "Астра".

"В качестве цели в документе обозначена совместная работа в области поддержки, развития, внедрения и популяризации среди промышленных предприятий отечественной ИТ-продукции", - сказано в сообщении, распространённом в среду.

По информации пресс-службы, стороны договорились сформировать для целевой аудитории новое комплексное предложение по цифровизации и импортозамещению инфраструктур. Его актуальность обусловлена тем, что и в промышленности, и в других сферах экономики для управления, структурирования и актуализации информации раньше использовались зарубежные СУБД, и сейчас, чтобы сохранить работоспособность, организациям необходимо мигрировать на импортонезависимые технологии.

В сообщении отмечается, что СУБД Тантор и одноименная платформа для администрирования и мониторинга базами данных включены в софтверный стек ГК "Астра", зарегистрированы в "Реестре российского программного обеспечения" и подходят для импортозамещения.

В числе преимуществ СУБД - способность экономить ресурсы и при этом поддерживать высокий уровень инфобезопасности. Платформа Tantor позиционируется как решение, с помощью которого можно вести мониторинг и администрировать все корпоративные базы данных на базе PostgreSQL, в том числе от сторонних производителей.