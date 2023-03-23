Шойгу: США существенно наращивают военное присутствие в АТР для сдерживания РФ и Китая

Корабль ВМС США LCS Coronado во время учений стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Тихом океане. Июль 2016.

Глава Минобороны заявил, что Вашингтон укрепляет политические и военные связи со своими союзниками в АТР, продолжая создавать "новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Военно-политическая обстановка в границах Восточного военного округа остается сложной, США существенно наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для сдерживания России и Китая. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду на заседании коллегии Минобороны.

"Что касается Восточного военного округа: военно-политическая обстановка в границах его ответственности остается сложной. Для сдерживания России и Китая Соединенные Штаты существенно наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал он.

Глава Минобороны РФ отметил, что Вашингтон укрепляет политические и военные связи со своими союзниками в АТР, продолжая создавать "новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе".