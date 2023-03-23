Войти
ТАСС

Шойгу: США существенно наращивают военное присутствие в АТР для сдерживания РФ и Китая

408
0
0
Корабль ВМС США LCS Coronado во время учений стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Тихом океане. Июль 2016
Корабль ВМС США LCS Coronado во время учений стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Тихом океане. Июль 2016.
Источник изображения: © Flickr / Official U.S. Navy Page

Глава Минобороны заявил, что Вашингтон укрепляет политические и военные связи со своими союзниками в АТР, продолжая создавать "новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Военно-политическая обстановка в границах Восточного военного округа остается сложной, США существенно наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для сдерживания России и Китая. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду на заседании коллегии Минобороны.

"Что касается Восточного военного округа: военно-политическая обстановка в границах его ответственности остается сложной. Для сдерживания России и Китая Соединенные Штаты существенно наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал он.

Глава Минобороны РФ отметил, что Вашингтон укрепляет политические и военные связи со своими союзниками в АТР, продолжая создавать "новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
08.09.2022
Британские СМИ встревожены улыбкой Путина на военных учениях
23.08.2022
Патрушев назвал безответственными действия США по провоцированию напряженности между Китаем и Тайванем
06.07.2020
"Искажает события": в Минобороны прокомментировали книгу Болтона
05.07.2018
Су-57 переходит на новый уровень
16.09.2016
Война в Сирии — витрина российского оружия (Aftenposten, Норвегия)
20.01.2015
Новый щит и новый меч
25.12.2014
Минобороны РФ отмечает активизацию военных связей и ВТС с КНР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 13:30
  • 46788
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.03 13:26
  • 2
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 13:13
  • 1
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:08
  • 6
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 01:05
  • 22
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.03 15:51
  • 0
Единая стратегия: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина, совещание Лукашенко с силовиками, заявление белорусских парламентариев
  • 22.03 15:18
  • 0
Антивоенные настроения в Европе могут остановить расширение группировки войск НАТО