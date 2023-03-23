СМИ: КНР стремится к миру на Украине, но не будет выступать с нереальными требованиями

Как отмечает South China Morning Post, Китай находится под жестким давлением лидеров ЕС, которые призывают его использовать свое влияние на Россию, чтобы прекратить конфликт

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 марта. /ТАСС/. Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина показал, что Китай хочет мира на Украине, однако Пекин не будет в связи с этим выступать с требованиями, которые невозможно выполнить. Об этом пишет в среду газета South China Morning Post, приводя мнения экспертов.

Согласно утверждениям аналитиков, пишет издание, предложения Китая завершить конфликт на Украине могут быть попыткой противостоять критике в адрес того, что Пекин поддерживает Москву, и "показать, что вместо этого он поддерживает мир". South China Morning Post также констатирует, что мирные предложения Китая были восприняты на Западе как пророссийские из-за нежелания осудить Россию и попросить ее уйти с Украины.

По словам профессора международных отношений Сычуаньского университета Пан Чжунина, "мирные усилия Китая стали попыткой скорректировать свое положение после прошлогоднего заявления о том, что отношения с Россией не имеют границ, что вызвало критику". "Позиция Китая ясна. Мы стоим за мир. Если Китай решит встать на сторону России и поможет ей в борьбе с Украиной, <...> то, очевидно, это также не пойдет на пользу отношениям Китая с США и Европой", - приводит газета его слова.

Как отмечает издание, Китай в настоящее время находится под жестким давлением лидеров Евросоюза, которые призывают его использовать свое влияние на РФ, чтобы прекратить конфликт. Профессор международных отношений Народного университета Ван Ивэй полагает, что КНР, вероятно, столкнется с еще большим давлением в 2023 году, учитывая предстоящие встречи на высшем уровне с европейскими лидерами. При этом, считает эксперт, Китай реалистичен относительно того, чего он может добиться в украинском вопросе и ожидает не мгновенного прекращения огня, а консенсуса, который устроил был все стороны.

Си Цзиньпин, полагает Ван Ивэй, не будет выдвигать "нереалистичных требований", которые не примут президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский на этом этапе. "Исход <...> [конфликта] пока не ясен. Китай не сможет стоять на одной стороне и противостоять другой. Он также не станет выдвигать каких-то нереалистичных требований относительно территорий и вывода войск", - выразил мнение профессор.