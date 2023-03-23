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ТАСС

Эксперт назвал визит Си Цзиньпина подтверждением его поддержки РФ в ситуации по Украине

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Встреча президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
Встреча президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
Источник изображения: © POOL

Эта поездка говорит о сближении российского и китайского лидеров, считает политолог Леонарду Пас Невес из бразильского экспертно-аналитического центра "Фонд Жетулиу Варгаса"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 марта. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию стал важным жестом поддержки Москвы и лично президента Владимира Путина со стороны Пекина в контексте общемировой напряженности вокруг ситуации на Украине. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил во вторник политолог Леонарду Пас Невес из бразильского экспертно-аналитического центра "Фонд Жетулиу Варгаса".

"Визит Си Цзиньпина в Москву очень важен поскольку он свидетельствует о фактической поддержке Путину, говорит о сближении [российского и китайского лидеров]", - считает эксперт. Выражение такой поддержки особенно важно, отмечает политолог, в свете того, что в пятницу Международный уголовный суд выписал ордер на арест президента России.

"Как бы Пекин ни старался не вовлекаться в войну и ни заявлял о необходимости диалога, он в конечном итоге демонстрирует, что его нейтралитет, скорее в пользу России", - сказал Пас Невес, напомнив, что Китай при этом получает значительную экономическую выгоду от двустороннего сотрудничества с Россией.

Си Цзиньпин по итогам переговоров с Путиным во вторник заявил, что Китай руководствуется принципами Устава ООН по украинскому кризису и придерживается беспристрастной позиции. Председатель КНР также отметил, что Пекин "активно содействует примирению и восстановлению переговоров", а также выступает за "мир и диалог".

МИД КНР 24 февраля опубликовал документ из 12 пунктов с изложением позиции Пекина по политическому урегулированию кризиса на Украине. В нем Китай назвал переговоры единственным путем для урегулирования кризиса на Украине, и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Кроме того, КНР призвала не подливать масла в огонь, не допускать дальнейшей эскалации и выхода кризиса на Украине из-под контроля, а также способствовать разрядке ситуации до полного прекращения огня и боевых действий.

В документе сказано, что суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть гарантированы. Китай также призывает отказаться от менталитета холодной войны, противостоять блоковой конфронтации и принимать во внимание разумные интересы и озабоченности в области безопасности всех стран. Также подчеркивается, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности других стран. 

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