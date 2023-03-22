Саудовская Аравия значительно сократила вложения в госдолг США и решила развивать собственную военную промышленность

Архивное фото встречи Байдена и Мохаммеда бен Салмана Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о значительном сокращении Саудовской Аравией своих вложений в американский госдолг. К настоящему моменту цифры остаются довольно высокими – около 110-111 млрд долларов, но это антирекорд последних 7 лет.

На пике саудовского «доверия» американским «партнёрам» в прошлом десятилетии объёмы вложений в гособлигации США со стороны Эр-Рияда оценивались примерно в 190 млрд долларов. Теперь почти на 80 млрд долларов меньше. Причём обращает на себя внимание тот факт, что сокращение вложений продолжается и может выйти на уровень 2015-2016 года (103-104 млрд долларов) уже в ближайшее время.

Тем временем стало известно о том, что Главное управление военной промышленности Саудовской Аравии (GAMI) внедрило дополнительные инструменты в развитие собственной оборонной индустрии. В сводке говорится следующее:

Инструментарий направлен на создание привлекательной и стимулирующей инвестиционной среды для местных и международных инвесторов в секторе военной промышленности путем создания национальной цифровой платформы, которая объединяет все стороны, связанные с этим сектором в Королевстве.

Глава GAMI Ахмад аль-Охали заявил о том, что управление ставит перед собой амбициозную задачу, состоящую в том, чтобы к 2030 году достичь локализации оборонной промышленности свыше 50%.

Одним из инструментов является создание Комитета военной промышленности, который будет заниматься отслеживанием, контролем и развитием саудовского военно-промышленного сектора. Отмечено, что развитие собственной военной индустрии в итоге позволит внести значительный её вклад в ВВП Саудовской Аравии.