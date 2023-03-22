Войти
Военное обозрение

Саудовская Аравия значительно сократила вложения в госдолг США и решила развивать собственную военную промышленность

496
0
+1

Архивное фото встречи Байдена и Мохаммеда бен Салмана

Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о значительном сокращении Саудовской Аравией своих вложений в американский госдолг. К настоящему моменту цифры остаются довольно высокими – около 110-111 млрд долларов, но это антирекорд последних 7 лет.

На пике саудовского «доверия» американским «партнёрам» в прошлом десятилетии объёмы вложений в гособлигации США со стороны Эр-Рияда оценивались примерно в 190 млрд долларов. Теперь почти на 80 млрд долларов меньше. Причём обращает на себя внимание тот факт, что сокращение вложений продолжается и может выйти на уровень 2015-2016 года (103-104 млрд долларов) уже в ближайшее время.

Тем временем стало известно о том, что Главное управление военной промышленности Саудовской Аравии (GAMI) внедрило дополнительные инструменты в развитие собственной оборонной индустрии. В сводке говорится следующее:

Инструментарий направлен на создание привлекательной и стимулирующей инвестиционной среды для местных и международных инвесторов в секторе военной промышленности путем создания национальной цифровой платформы, которая объединяет все стороны, связанные с этим сектором в Королевстве.

Глава GAMI Ахмад аль-Охали заявил о том, что управление ставит перед собой амбициозную задачу, состоящую в том, чтобы к 2030 году достичь локализации оборонной промышленности свыше 50%.

Одним из инструментов является создание Комитета военной промышленности, который будет заниматься отслеживанием, контролем и развитием саудовского военно-промышленного сектора. Отмечено, что развитие собственной военной индустрии в итоге позволит внести значительный её вклад в ВВП Саудовской Аравии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
США
Похожие новости
03.12.2019
Sohu (Китай): нужно ли идти наперекор Трампу? Союзники США приготовились к массовому предательству, а Путин разыграл отличный козырь
02.12.2019
Появилось видео атаки ЗРК "Оса" на американский вертолет Apache
22.08.2019
Ударный беспилотник США MQ-9 Reaper сбит неизвестной ракетой в Йемене
07.12.2015
Мировой объем контрактов на экспорт ВиВТ, заключенных в 2014 году, впервые превысил 100 млрд. долларов
31.03.2015
«Боинг» терпит сокрушительное поражение от «Локхида» в производстве истребителей
25.04.2012
Частный военный бизнес: кризис надвигается
11.08.2011
Эксперты «Маркет рисеч» прогнозируют устойчивый рост производства в сегменте бронетехники в период 2012-2021 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 17:45
  • 46761
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.03 15:51
  • 0
Единая стратегия: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина, совещание Лукашенко с силовиками, заявление белорусских парламентариев
  • 22.03 15:18
  • 0
Антивоенные настроения в Европе могут остановить расширение группировки войск НАТО
  • 22.03 13:25
  • 5
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 21.03 15:44
  • 20
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 21.03 15:29
  • 1
Путин: РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"
  • 21.03 14:19
  • 2
Зампред Совбеза РФ: «Можно представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» по гаагскому зданию суда»
  • 21.03 13:38
  • 3
Глава МВД посетовал на острый дефицит кадров в ведомстве
  • 21.03 13:37
  • 1
Миронов выступил за придание ЧВК в России официального статуса
  • 21.03 13:12
  • 1
СВО привела МВД к реорганизации
  • 21.03 09:59
  • 0
Что скрывается за заявлением польского дипломата, или зачем Тихановская едет в США
  • 21.03 09:31
  • 1
Евгений Пригожин написал письмо министру обороны РФ с указанием на ситуацию в Бахмуте и планы противника начать контрнаступление
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов