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В США сократят парк самых востребованных истребителей

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Истребители ВВС США F-15E Strike Eagle
Истребители ВВС США F-15E Strike Eagle.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Sean Carnes

Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют сократить парк истребителей-бомбардировщиков F-15E Strike Eagle, которые остаются одними из самых востребованных тактических самолетов ВВС, примерно на 54 процента до 2028 года. Об этом пишет The Drive.

Отмечается, что 119 из 218 F-15E планируют снять с вооружения к 2028 финансовому году. ВВС откажутся от самолетов, оснащенных двумя двигателями Pratt & Whitney F100-PW-220E с тягой на форсаже 10,7 тысячи килограмм-сил. Эти самолеты поступали на вооружение с 1988 года. Оставшиеся F-15E оснащены усовершенствованными двигателями F100-PW-229 с тягой до 13,2 тысячи килограмм-сил.

Двухместный истребитель-бомбардировщик F-15E совершил первый полет в 1986 году. Самолет может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также корректируемые и свободнопадающие бомбы.

Ранее издание The Drive писало, что в проекте бюджета ВВС США на 2024-й финансовый год предусмотрено увеличение закупок истребителей четвертого поколения F-15EX Eagle II с 80 до 104 самолетов.

В октябре 2022 года обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд назвал F-15E, который оказался быстрее истребителей пятого поколения, самым скоростным самолетом ВВС США.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-15
F100-PW
Компании
Pratt&Whitney
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