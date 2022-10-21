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Назван самый быстрый самолет ВВС США

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Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor Harrison

Самым быстрым самолетом Военно-воздушных сил (ВВС) США является истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle, который оказался быстрее истребителей пятого поколения. Самый быстрый самолет назвал обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

«Самым быстрым самолетом, если не считать мини-шаттл Космических сил X-37B, который может летать со скоростью от 16 до 25 чисел Маха, является F-15E Strike Eagle. F-15E может развивать скорость от 2,4 до 2,5 числа Маха, или около 1875 миль в час. Для сравнения: максимальная скорость F-35 составляет 1,6 числа Маха, а у F-22 она немного ниже, чем у F-15E при 2,2 числа Маха», — пишет Иствуд.

F-15E получил два турбореактивных двигателя Pratt & Whitney F100-PW-229 с форсажной камерой. В публикации утверждается, что пилоты F-15E могут перейти от минимальных оборотов к максимальному форсажу менее чем за четыре секунды. Это позволяет F-15E совершать маневры без потери скорости.

Двухместный истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle совершил первый полет в 1986 году. Самолет получил пушку M61A1 Vulcan и девять точек подвески вооружения.

В феврале Иствуд писал, что российский истребитель Су-27 создавался в 1980-х годах в качестве «убийцы» американских F-15 Eagle и F-14 Tomcat.

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Страны
США
Продукция
F-15
F-22
F-35
F100-PW
X-37
Су-27
Компании
Pratt&Whitney
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