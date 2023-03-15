Войти
Lenta.ru

ВВС США увеличат закупки F-15EX

135
0
0
F-15EX
F-15EX.
Источник изображения: USAF

В проекте бюджета Военно-воздушных сил (ВВС) США на 2024-й финансовый год предусмотрено увеличение закупок истребителей четвертого поколения F-15EX Eagle II с 80 до 104 самолетов. Об этом пишет The Drive.

Издание напоминает, что изначально ВВС США планировали купить 144 самолета F-15EX Eagle II.

The Drive допускает, что всегда существует вероятность того, что Конгресс, за которым остается последнее слово в отношении годового военного бюджета США в целом, может принять решение заставить ВВС приобрести больше F-15EX Eagle II либо в 2024-м финансовом году, либо в будущем.

Ранее в марте издание написало, что ВВС США не имеет смысла покупать 80 истребителей F-15EX Eagle II.

В сентябре 2020 года аналитики Райан Бауэр и Питер Уилсон в статье для американской исследовательской организации RAND объявили Су-57 истребителем четвертого поколения, аналогом которого можно считать американский F-15EX Eagle II.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
ПАК ФА
Проекты
2020-й год
Похожие новости
19.09.2022
Американское издание назвало сроки запаздывания России с поставками 50 истребителей Су-57 в ВКС
19.09.2022
Россия получит 50 истребителей пятого поколения
01.07.2021
Объяснена невозможность США производить F-22
13.11.2020
Defence 24 (Польша): россияне ускоряют процесс строительства атомных подводных лодок
18.12.2015
«Уралвагонзавод» гораздо круче «Укроборонэкспорта»
01.12.2015
Кочки и ухабы оборонной промышленности РФ (The Wall Street Journal)
25.03.2015
Догнать и перегнать СССР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 02:12
  • 46355
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.03 01:14
  • 1
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника
  • 14.03 22:34
  • 1
Обещанные США и Германией ЗРК Patriot не смогут сбить российские "Кинжалы"
  • 14.03 21:44
  • 2
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 52-й катер класса "Сентинел"
  • 14.03 21:03
  • 3
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа
  • 14.03 17:01
  • 11
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 14.03 14:35
  • 0
Коллективный Запад: никаких разговоров с Россией, только война!
  • 14.03 11:25
  • 2
Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет"
  • 14.03 10:44
  • 2415
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.03 10:15
  • 1
Российские военные применили новейший высокоточный боеприпас «Гром» в ходе СВО
  • 14.03 09:59
  • 1
США и Россию назвали лидерами по экспорту оружия
  • 14.03 09:48
  • 7
На 103-м бронетанковом ремонтном заводе показали модернизацию танков Т-62М для применения в зоне спецоперации
  • 14.03 09:44
  • 1
Военнослужащие ВСУ сообщают о развёртывании российскими войсками автономных комплексов наблюдения «Муром-П»
  • 14.03 09:25
  • 1
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал Запад задуматься о мирном плане по Украине
  • 13.03 23:10
  • 2
Как советская оборонка готовила коренной перелом в войне