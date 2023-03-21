Глава МИД ФРГ заявила, что мира на Украине нельзя достичь только военными средствами

Анналена Бербок заверила, что Берлин будет поддерживать Киев столько, сколько будет необходимо

МАДРИД, 20 марта. /ТАСС/. Мир на Украине не может быть достигнут в долгосрочной перспективе только военными средствами. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в опубликованном в понедельник интервью испанской газете El Pais.

"В течение последнего года мы пытались отговорить Россию от этой жестокой агрессивной войны по дипломатическим каналам", - утверждала она. Министр заверила, что Берлин будет поддерживать Киев столько, сколько будет необходимо. "Мы работаем день и ночь во имя мира, - полагает Бербок. - Ясно, что мир и свобода не могут быть достигнуты в долгосрочной перспективе только военными средствами".

"Несколько недель назад мы ввели десятый пакет санкций [против РФ], чтобы в том числе закрыть правовые пробелы в предыдущих [пакетах] и предотвратить возможность обхода санкций, - отметила она. - К сожалению, мы видим, что другие страны покупают российский экспорт на более выгодных условиях".

"Мы также не можем игнорировать тот факт, что отдельные игроки, такие как Китай или Россия, больше не полностью придерживаются международных норм, которые всегда связывали мир воедино", - утверждала Бербок.