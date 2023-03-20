Поставлен первый истребитель F-16V нового производства

Корпорация Lockheed Martin сообщила, что 10 марта 2023 года на ее предприятии в Гринвилле (штат Южная Каролина) военно-воздушным силам Бахрейна был официально передан первый изготовленный для них истребитель F-16D Block 70 (американский военный номер 18-0011, бортовой номер "1611"). который стал первым самолётом F-16V (Viper, официально сохраняется обозначение вариантов F-16С и D) серии Block 70/72 новой постройки.

Первый переданный ВВС Бахрейна истребитель Lockheed Martin F-16D Block 70 (американский военный номер 18-0011, бортовой номер "1611"), являющийся первым самолётом F-16V (Viper) серии Block 70/72 новой постройки. Гринвилл (Южная Каролина), 10.03.2023 (с) Lockheed Martin

Это ознаменовало значало поставок истребителей F-16 с завода в Гринвилле после переноса туда их производства с прежде выпускавшего их c 1977 года предприятия Lockheed Martin в Форт-Уорте (штат Техас), теперь полностью отданного под серийное производство самолётов F-35. Поскольку последний серийный F-16 был выпущен в Форт-Уорте в 2017 году (для ВВС Ирака), то теперь фактически серийный выпуск и и поставки F-16 нового производства снова возобновлены после более чем пятилетнего перерыва.

ВВС Бахрейна стали первыми заказчиками и получателями истребителей F-16V нового производства. В конце 2017 года Бахрейн подписал соглашение с США по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) о закупке 16 истребителей Lockheed Martin F-16V (десяти одноместных F-16C и шести двухместных F-16D) Block 70 новой постройки (c опционом еще на три) и о модернизации в этот вариант 20 наличных истребителей Lockheed Martin F-16C/D (16 одноместных и четырех двухместных) Block 40 ВВС Бахрейна (из 22 полученных с 1990 по 2001 годы). Первоначально Бахрейн вел переговоры о приобретении 19 F-16V, что было отражено в выпущенном в сентябре 2017 года уведомлении Агентства министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA), однако в итоге соглашение было заключено на 16 самолетов.

Первый построенный для Бахрейна истребитель в исполнении F-16D Block 70 (американский военный номер 18-0011, бортовой номер "1611") был официально выкачен на предприятии в Гринвилле 21 ноября 2022 года, а его первый полет состоялся там 24 января 2023 года, и теперь этот самолёт официально передан заказчику. Сообщается, что данный самолет еще будет проходить летные испытания и прибудет в Бахрейн только в начале 2024 года. Все 16 самолетов новой постройки будут поставлены Бахрейну в 2024-2025 годах - то есть примерно с опозданием примерно на год по сравнению с контрактными сроками, что связано с затягиванием освоения производства F-16 на предприятии в Гринвилле.

Всего к настоящему времени Lockheed Martin имет твердые контракты на поставку по линии FMS еще 127 самолетов F-16V Block 70/72 новой постройки, включая 15 самолетов для Бахрейна (без учета первого переданного F-16D), 66 самолетов для Тайваня (версия Block 70), 24 - для Марокко (Block 72), 14 - для Словакии (Block 70) и восьми для Болгарии (Block 70). В стадии оформления через механизм FMS находятся контракты на поставку 12 истребителей F-16V Block 70 Иордании и еще восьми - Болгарии.

В целом Lockheed Martin рассчитывает сохранить производство F-16 в Гринвилле до 2030 года, реализовав за это время на внешнем рынке до 300 самолетов F-16 новой постройки. По заявлению представителя корпорации, темпы работ по постройке в Гринвилле самолетов Block 70 "значительно возрастут" в 2023 финансовом году, достигнув объемов до четырех самолетов в месяц.

В августе 2020 года министерство обороны США объявило о выдаче Lockheed Martin десятилетнего рамочного предварительного контракта по схеме Indefinite-delivery/indefinite-quantity (IDIQ) по фиксированной цене суммарным объемом 62 млрд долл на производство истребителей F-16 для поставок на экспорт по линии FMS. Первой частью данного контракта стал твердый контракт на производство 90 истребителей F-16 на сумму 4,941 млрд долл, со сроком исполнения к 31 декабря 2026 года. Можно предположить, что в указанные 90 самолетов входят 66 F-16V для Тайваня и 24 - для Марокко. В январе 2022 года Lockheed Martin получила обновленный контракт министерства обороны США с неопределенным сроком поставки и неопределенным количеством самолетов на сумму до 64,3 млрд долл на производство F-16 новой постройки для иностранных заказчиков по линии FMS, а также на модернизацию 405 самолетов для ииностранных заказчиков по линии FMS в конфигурацию F-16V.

Работы по модернизации истребителей F-16 ряда эксплуатантов до уровня F-16V также переносятся на предприятие в Гринвилл из Форт-Уорта, как и изготовление соответствующих модернизационных комплектов для работ в странах-заказчиках. К настоящему времени модернизацию истребителей F-16 прежних выпусков до уровня F-16V Block 70/72 заказали Тайвань (стартовый заказчик всей программы по контракту 2016 года, модернизация 138 самолетов F-16A/B Block 20, сдача модернизированных самолетов ведется тайваньской авиастроительной корпорацией Aerospace Industrial Development Corporation с 2018 года), Греция (модернизация 83 F-16C/D Block 52+ и Block 52+ Advanced, сдача модернизированных самолетов ведется с сентября 2022 года, основные работы проводятся в Греции), вышеупомянутый Бахрейн (модернизация 20 F-16C/D Block 40) и Марокко (модернизация 23 истребителей F-16C/D Block 52+). Как можно судить, работы по модернизации первых самолетов для Греции и машин для Бахрейна велись и еще ведутся в Форт-Уорте, но, как заявлено, марокканские F-16 уже будут полностью модернизироваться в Гринвилле.

В cентябре 2021 года правительство Турции направило официальный запрос Соединенным Штатам о приобретении по линии FMS 40 истребителей F-16V Block 70 новой постройки, а также 80 модернизационных комплектов для модернизации в вариант Block 70 наличных истребителей ВВС Турции.

Модификация F-16V (Viper) Block 70/72 заявляется Lockheed Martin как самый продвинутый вариант семейства истребителей F-16. Эта модификация оснащается новой бортовой РЛС Northrop Grumman AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) с АФАР, новым комплексом радиоэлектронной борьбы Viper Shield, более мощным бортовым компьютером, обновленной кабиной с крупноформатными индикаторами, модернизированным двигателем, тепловизионной системой поиска и сопровождения, улучшенной аппаратурой передачи данных, высокоточной аппаратурой GPS-навигации и автоматической системой предотвращения столкновений с землей (GCAS). Самолет имеет возможности интеграции большинства видов американского современного авиационного вооружения и установки конформных топливных баков. Ресурс самолетов Block 70/72 составляет 12 тысяч часов, что вдвое больше, чем у предыдущих серий F-16. Различие между модификациями Block 70 и Block 72 заключается в оснащении двигателями серий, соответственно, Pratt & Whitney F100 и General Electric F110.

Первый переданный ВВС Бахрейна истребитель Lockheed Martin F-16D Block 70 (американский военный номер 18-0011, бортовой номер "1611"), являющийся первым самолётом F-16V (Viper) серии Block 70/72 новой постройки. Гринвилл (Южная Каролина), 10.03.2023 (с) Lockheed Martin