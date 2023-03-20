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Планируемая закупка Австралией американских крылатых ракет Tomahawk

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 16 марта 2023 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Австралии по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 220 корабельных крылатых ракет RGM-109E Tomahawk модификаций Block IV и Block V производства корпорации Raytheon. Данная продажа одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 895 млн долл, включая пакеты обучения и технической поддержки.

Эскадренный миноносец ВМС Австралии DDGH 42 Sydney - один из трех кораблей типа Hobart, планируемых к вооружению закупаемыми Австралией американскими крылатыми ракетами RGM-109E Tomahawk (с) министерство обороны Австралии

Согласно уведомлению, в соответствии с запросом правительства Австралии в поставку должны войти до 200 корабельных крылатых ракет RGM-109E Tomahawk Block V и до 20 корабельных крылатых ракет RGM-109E Tomahawk Block IV.

Ракеты в исполнении RGM-109E предназначены для запуска из универсальных вертикальных пусковых установок Mk 41 надводных кораблей.

Напомним, что в сентябре 2021 года правительство Австралии, одновременно с провозглашением формируемого с Великобританией и США расширенного трехстороннего партнерства в области безопасности AUKUS, также объявило о планах получения вооруженными силами Австралии дополнительных возможностей по нанесению ударов на большие дальности, включая планируемую закупку крылатых ракет. Данные планы предусматривают:

- закупку и развертывание крылатых ракет Raytheon Tomahawk на трех новых австралийских эскадренных миноносцах типа Hobart;

- закупку авиационных крылатых ракет Lockheed Martin AGM-158B/AGM-158B-2 JASSM-ER с дальностью 900 км для размещения на истребителях Boeing F/A-18F Super Hornet, а в перспективе и на истребителях Lockheed Martin F-35A Lightning II (cоответствующее уведомление DSCA о предстоящей продаже Автралии 80 ракет AGM-158B/AGM-158B-2 JASSM-ER было выпущено в июле 2022 года);

- закупку авиационных противокорабельные ракет большой дальности Lockheed Martin AGM-158С LRASM для оснащения истребителей Boeing F/A-18F Super Hornet (соглашение о закупке Австралией 200 ракет AGM-158С LRASM было, видимо, заключено еще в 2020 году);

- продолжение сотрудничества с США по разработке для ВВС Австралии перспективной авиационной гиперзвуковой ракеты с воздушно-реактивным двигателем класса "воздух-поверхность" в рамках американо-австралийской совместной программы SCIFiRE (Southern Cross Integrated Flight Research Experiment);

- закупка высокоточных ракет с дальностью более 400 км для сухопутных войск Австралии (видимо, единственным кандидатом яляется перспективная американская ракета Lockheed Martin PrSM).

- выделение 1 миллиарда австралийских долларов на создание предприятия по производству управляемого оружия в Австралии.

Видимо, обнародованное DSCA уведомление о планах продажи Австралии 220 корабельных крылатых ракет RGM-109E Tomahawk модификаций Block IV и Block V является реализацией первого пункта данных планов, и эти ракеты предназначены для оснащения трех новых австралийских эскадренных миноносцах типа Hobart, а в перспективе - и девяти планируемых к строительству для австралийского флота новых фрегатов типа Hunter (на основе британского типа 26).

В 2022 году также сообщалось о планах ВМС Австралии вооружить крылатыми ракетами Tomahawk в ходе предстоящей модернизации шесть дизель-электрических подводных лодок типа Collins, но для них необходима закупка ракет в специальном исполнении для запуска из лодочных торпедных аппаратов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
F-18
F-35
F-35A
JASSM
LRASM
Mark 41
Super Hornet
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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