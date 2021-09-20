Австралия приобретет крылатые ракеты Tomahawk

Как уже сообщалось, 16 сентября 2021 года правительство Австралии официально объявило, что Австралия, Великобритания и США договорились о создании расширенного трехстороннего партнерства в области безопасности, именуемого AUKUS. Первой инициативой в рамках AUKUS стала программа приобретении Австралией как минимум восьми атомных многоцелевых подводных лодок в парнерстве с США и Великобританией, в связи с чем правительство Австралии объявило о расторжении соглашения о планируемом строительстве 12 больших неатомных подводных лодок типа Attack (проекта Shortfin Barracuda Block 1A) с французским судостроителmным объединением Naval Group.

Одновременно правительство Австралии также объявило о планируемом получении вооруженными силами Австралии дополнительныз возможностей по нанесению ударов на большие дальности, включая планируемую закупку крылатых ракет.

Головной эскадренный миноносец DDG 39 Hobart ВМС Австралии (с) ВМС Австралии

Заявлено, что в течение десятилетия Австралия ускоренно приобретет потенциал для нанесения ударов на большие дистанции, чтобы расширить возможности вооруженных сил Австралии по нанесению ударов в воздушных, наземных и морских сферах.

Данные планы включают:

- развертывание крылатых ракет Raytheon Tomahawk на трех новых австралийских эскадренных миноносцах типа Hobart;

- закупку авиационных крылатых ракет Lockheed Martin AGM-158B JASSM-ER с дальностью 900 км для размещения на истребителях Boeing F/A-18F Super Hornet [в пресс-релизе явно ошибочно указаны снимаемые с вооружения F/A-18A/B Hornet - bmpd], а в перспективе и Lockheed Martin F-35A Lightning II;

- закупку авиационных противокорабельные ракет большой дальности Lockheed Martin AGM-158С LRASM для оснащения истребителей Boeing F/A-18F Super Hornet [соглашение о закупке Австралией 200 ракет AGM-158С LRASM было, видимо, заключено в 2020 году - bmpd];

- продолжение сотрудничества с Соединенными Штатами по разработке авиационных гиперзвуковых ракет для ВВС Австралии [имеется в виду создание перспективной авиационной гиперзвуковой ракеты с воздушно-реактивным двигателем класса "воздух-поверхность" в рамках американо-австралийской совместной программы SCIFiRE (Southern Cross Integrated Flight Research Experiment) - в начале сентября 2021 года министерство обороны США выдало на конкурсной основе корпорациям Boeing и Lockheed Martin годовые контракты на разработку аванпроектов данной ракеты - bmpd];

- закупка высокоточных ракет с дальностью более 400 км для сухопутных войск Австралии [видимо, единственным кандидатом яляется перспективная американская ракета Lockheed Martin PrSM - bmpd].

- выделение 1 миллиарда австралийских долларов на создание предприятия по производству управляемого оружияв Австралии.

Согласно заявлению, эти возможности в сочетании с запланированным продлением срока службы шести неатомных подводных лодок ВМС Австралии типа Collins улучшат способность Австралии сдерживать потенциальные вызовы безопасности и реагировать на них.

Данные программы и другие варианты приобретения возможностей, которые будут отвечать стратегическим требованиям Австралии, будут в центре внимания консультаций в рамках AUKUS в течение следующих 18 месяцев.