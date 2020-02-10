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Австралия приобретет 200 новых американских противокорабельных ракет AGM-158C LRASM

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 7 февраля 2020 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Австралии по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 200 новых американских авиационных противокорабельных ракет большой дальности Lockheed Martin AGM-158C LRASM (Long-Range Anti-Ship Missiles). Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 990 млн долл, включая 11 телеметрических ракет ATM-158C в инертном снаряжении, а также различное сопутствующее оборудование.

Массо-габаритный макет новой американской авиационной противокорабельной ракеты большой дальности Lockheed Martin AGM-158C LRASM (Long-Range Anti-Ship Missiles) на внешней подвеске палубного истребителя Boeing F/A-18F Super Hornet авиации ВМС США (с) Lockheed Martin

Таким образом, Австралия станет первым иностранным заказчиком ракет AGM-158C LRASM. Ракеты LRASM предназначены для оснащения истребителей Boeing F/A-18F Super Hornet ВВС Австралии (один самолет F/A-18F способен нести до четырех ракет LRASM). Кроме того, ВВС Австралии рассматривают возможность оснащения данными ракетами недавно полученных базовых патрульных самолетов Boeing Р-8А Poseidon.

Напомним, что противокорабельная ракета LRASM была создана корпорацией Lockheed Martin совместно с агентством DARPA и ВМС и ВВС США в рамках программы Offensive Anti-surface Warfare (OASuW) Increment 1 и представляет собой противокорабельный вариант высокоточной оперативно-тактической авиационной крылатой ракеты Lockheed Martin AGM-158B JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Stand-off Missile Extended Range ). Дальность LRASM в авиационном варианте официально не раскрывается, но заявляется как относящаяся к "диапазону 500 морских миль" (908 км).

Дозвуковая малозаметная ракета LRASM имеет стартовую массу около 1100 кг и несет 1000-фунтовую (454 кг) полубронебойную боевую часть. Разработанная ВАЕ Systems комбинированная система наведения ракеты включает инерциально-спутниковую коррекцию на маршевом участке и комбинацию инфракрасной (типа IIR) и пассивной радиолокационной систем самонаведения на конечном участке. Активное радиолокационное самонаведение исключено для увеличения малозаметности ракеты.

Испытания ракет LRASM с палубных истребителей F/A-18E/F были начаты Lockheed Martin в апреле 2017 года, и в ноябре 2019 года ВМС США объявили LRASM достигшими стадии "начальной оперативной готовности" (Еarly Оperational Сapability - EOC) в составе вооружения F/A-18E/F.

Ранее в декабре 2018 года ракеты LRASM были сочтены достигшими стадии ЕОС в составе вооружения стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer ВВС США. Один бомбардировщик В-1В способен нести до 24 ракет LRASM.

В последующем ВВС США планируют ввести ракеты LRASM в состав вооружения стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H, а ВМС США - в состав вооружения базовых патрульных самолетов P-8A.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Продукция
B-52
F-18
JASSM
LRASM
P-8 Poseidon
Super Hornet
В-1В Lancer
Компании
BAE Systems
Boeing
DARPA
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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