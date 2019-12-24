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Противокорабельные ракеты AGM-158C LRASM поступили на вооружение самолетов F/A-18E/F авиации ВМС США

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Как сообщил веб-ресурс "Naval News" , со ссылкой на сделанное ему заявление представителя Командования авиационных систем ВМС США (NAVAIR), в ноябре 2019 года ВМС США сочли достишими стадии "начальной оперативной готовности" (Еarly Оperational Сapability - EOC) новые авиационные противокорабельные ракеты большой дальности Lockheed Martin AGM-158C LRASM (Long-Range Anti-Ship Missiles) в составе вооружения палубных истребителей Boeing F/A-18E/F Super Hornet. Один самолет F/A-18E/F способен нести до четырех ракет AGM-158C LRASM.

Массо-габаритные макеты новых американских авиационных противокорабельных ракет большой дальности Lockheed Martin AGM-158C LRASM (Long-Range Anti-Ship Missiles) на внешней подвеске палубного истребителя Boeing F/A-18F Super Hornet авиации ВМС США. Самолет F/A-18E/F способен нести до четырех таких ракет (с) Lockheed Martin

Ранее в декабре 2018 года ракеты AGM-158C LRASM были сочтены достигшими стадии ЕОС в составе вооружения стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer ВВС США. Один бомбардировщик В-1В способен нести до 24 ракет AGM-158C LRASM.

Противокорабельная ракета LRASM была создана корпорацией Lockheed Martin совместно с агентством DARPA и ВМС и ВВС США в рамках программы Offensive Anti-surface Warfare (OASuW) Increment 1 и представляет собой противокорабельный вариант высокоточной оперативно-тактической авиационной крылатой ракеты Lockheed Martin AGM-158B JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Stand-off Missile Extended Range ). Дальность LRASM в авиационном варианте официально не раскрывается, но заявляется как относящаяся к "диапазону 500 морских миль" (908 км).

Дозвуковая малозаметная ракета LRASM имеет стартовую массу около 1100 кг и несет 1000-фунтовую (454 кг) полубронебойную боевую часть.Разработанная ВАЕ Systems комбинированная система наведения ракеты включает инерциально-спутниковую коррекцию на маршевом участке и комбинацию инфракрасной (типа IIR) и пассивной радиолокационной систем самонаведения на конечном участке. Активное радиолокационное самонаведение исключено для увеличения малозаметности ракеты.

Испытания ракет AGM-158C LRASM с самолетов F/A-18E/F были начаты Lockheed Martin в апреле 2017 года. Достижение ракетой стадии ЕОС на F/A-18E/F авиации ВМС США первончально планировалось в конце сентября 2019 года, но в итоге было сдвинуто на два месяца.

В последующем ВВС США планируют ввести ракеты LRASM в состав вооружения стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H, а ВМС США - в состав вооружения базовых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
F-18
JASSM
LRASM
P-8 Poseidon
Super Hornet
В-1В Lancer
Компании
BAE Systems
Boeing
DARPA
Lockheed-Martin
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