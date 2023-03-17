Самые сильные европейцы в НАТО

Польша не надеется на альянс и вооружается против РФ

Польша за свою историю успела как побывать европейской сверхдержавой, так и дважды вовсе исчезнуть с политической карты мира.

После Второй мировой войны именно в этой стране был подписан Варшавский договор. Но именно она его и погубила.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ

В годы холодной войны Польша наряду с ЧССР была одной из двух стран Варшавского договора с весьма мощным ВПК. Он производил технику почти всех классов как для ВС Польши, так и на экспорт. Большая часть этой техники выпускалась, разумеется, по советским лицензиям. Но создавались и собственные образцы – конечно, родственные советским.

Так, только для самого Войска Польского по советским лицензиям в стране было произведено не менее 1 тыс. танков Т-34–85. Затем по 1,5 тыс. Т-54 и Т-55. И, наконец, 759 Т-72, из которых 77 – с помощью России уже после распада СССР. Также было выпущено 700 бронетранспортеров МТЛБ и 533 самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С1 на шасси этой машины. Совместно с ЧССР было произведено 600 бронетранспортеров ОТ-62 и машин на их базе, а затем не менее 1 тыс. более совершенных ОТ-64.

Также в Польше было выпущено до 1,5 тыс. советских истребителей МиГ-15 (как Lim-1/2) и МиГ-17 (как Lim-5/6). СССР передал Польше производство легких вертолетов Ми-2, которые выпускались более 20 лет (из их числа более 500 единиц были поставлены в СССР же), а затем «превратились» в польские W-3, выпускающиеся до сих пор (как в коммерческом, так и в боевом вариантах), в том числе на экспорт.

Аналогично Польше было передано производство легкого транспортного самолета Ан-28, который в 1990-е годы тоже «превратился» в польский М-28, также выпускающийся до сих пор, в том числе на экспорт. Кроме того, в Польше был создан собственный учебный самолет TS-11 «Искра», и сейчас еще состоящий на вооружении.

Напрямую из СССР было получено 36 пусковых установок (ПУ) оперативно-тактических ракет (ОТР) Р-17 и четыре ПУ «Точка», 12 ПУ тактических ракет (ТР) «Луна», 300 легких танков ПТ-76, более 1,4 тыс. бронированных разведывательно-десантных машин (БРДМ), почти 1,5 тыс. боевых машин пехоты (БМП), не менее 1 тыс. колесных бронетранспортеров (БТР).

А также восемь мощнейших 203-мм САУ 2С7 «Пион», до 1 тыс. буксируемых орудий (М-30, Д-20, МЛ-20, Д-1), несколько сотен минометов, более 200 реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21, 43 дивизиона зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-75, 24 дивизиона ЗРК С-125, 2 дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-200, 9 батарей ЗРК «Круг», 25 батарей ЗРК «Квадрат», более 300 ЗРК малой дальности («Стрела-1», «Оса», «Стрела-10»), более 200 зенитных самоходных установок (ЗСУ).

А также 80 бомбардировщиков Ил-28, более 170 штурмовиков Су-7/20/22, более 800 истребителей МиГ-17/19/21/23 и 12 МиГ-29, до 40 ударных вертолетов Ми-24 и до 60 многоцелевых Ми-8. Кроме того, из ЧССР поступили 111 колесных 152-мм САУ «Дана» и 30 122-мм РСЗО RM-70.

Наиболее сильной отраслью польского ВПК было кораблестроение, которое специализировалось на строительстве десантных кораблей. Так, на польских верфях было построено более 100 средних десантных кораблей пр. 770/771/773, в том числе 23 для ВМС самой Польши и 68 – для ВМФ СССР. Затем для советского флота было построено 28 больших десантных кораблей (БДК) пр. 775 (последний из них получила уже Россия), именно они составляют основу десантных сил российского ВМФ («Амфибийная проблема ВМФ РФ», «НВО», 22.03.19). Кроме того, ВМФ СССР получил от Польши более 70 различных вспомогательных судов.

Для собственного флота в Польше строились сторожевые и торпедные катера, тральщики, десантные корабли типа «Люблин», а также корвет «Кажуб» (введен в строй в конце 1980-х, планировалось построить семь кораблей этого типа, но ограничились одним). При этом значительное количество боевых кораблей ВМС Польши получены из СССР. Это семь подводных лодок (четыре пр. 613, две пр. 641, одна пр. 877), три эсминца (два пр. 30, один пр. 57) и один большой противолодочный корабль (БПК, пр. 61), 17 ракетных катеров (13 пр. 205, четыре пр. 1241). Кроме того, три корвета типа «Оркан» были заказаны Польшей в ГДР и получены уже от объединенной Германии в начале 1990-х.

Важнейшим покупателем польского оружия за пределами Варшавского договора стала Индия. Дели приобретал и приобретает у Варшавы десантные корабли пр. 773, учебные самолеты TS-11, а также различные инженерные машины на базе танка Т-72 (часть их производится по лицензии в самой Индии).

Ирак времен Саддама Хусейна получил от социалистической Польши 400 танков Т-55 и четыре десантных корабля пр. 771, нынешняя иракская армия от современной Польши – 600 бронеавтомобилей «Дзик» (больше эту машину Польша не сумела продать никому).

Как известно, именно на Гданьской судоверфи, где строились десантные корабли для ВМФ СССР, родилось движение «Солидарность», которое свергло социализм в Польше и внесло огромный вклад в его крушение в Восточной Европе в целом.

БЕЗ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА

Военно-техническое сотрудничество Варшавы с Москвой в основном завершилось в первой половине 1990-х – с окончанием лицензионного производства танка Т-72, началом выпуска самолета М-28, получением артиллерийского вооружения, двигателей и радиолокационных станций (РЛС) для корветов типа «Оркан», а также помощью России в создании польского переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Гром» на основе ПЗРК «Игла-1» и «Игла». В ХХI веке, впрочем, Польша приобрела у России 12 вертолетов Ми-17 для использования в Афганистане.

Кроме того, в начале 1990-х Польша провела очень своеобразный обмен с Чехией, получив от нее 10 весьма современных на тот момент истребителей МиГ-29 и отдав ей 11 легких вертолетов W-3 (все 11 таких вертолетов вряд ли можно считать эквивалентом даже одному МиГ-29, но для Праги этот обмен носил чисто политический характер). Германия из запасов бывшей Национальной народной армии ГДР в середине 1990-х передала Польше 18 Ми-24, а в начале 2000-х фактически подарила 22 МиГ-29. Эти немецкие МиГ-29 и российские Ми-17 стали последним на данный момент оружием советского происхождения, полученным польскими ВС.

При этом в 1990-е годы и в ХХI веке Польша достаточно активно распродавала советское оружие из наличия собственных ВС, а также некоторое количество техники нового производства. В частности, 104 танка Т-72 новой постройки получил от Польши Иран (сейчас это звучит совершенно удивительно). Кроме того, были проданы 146 Т-72 из наличия Войска Польского (143 в Чехию, по одному в Швейцарию, Латвию, США), еще 135–140 переделаны в польскую модификацию данной машины – ПТ-91 (93–98 ПТ-91 были построены с нуля, всего выпущено 233 таких танка). Единственным зарубежным получателем ПТ-91 в количестве 48 единиц новой постройки стала Малайзия. В Анголу и Того Польша продала все имевшиеся у нее БМП-2, при этом оставив на вооружении гораздо более старые БМП-1. Камбоджа, Мавритания, Судан приобрели до 100 Т-55, в Финляндию, Германию и Болгарию ушло не менее 30 САУ 2С1.

Значительное количество техники было утилизировано, включая 35 Т-72 и не менее 20 БМ-21. Еще 75 БМ-21 были переделаны для самой польской армии в РСЗО WR-40 «Лангуста» с новым шасси и системой управления огнем.

Получателями ПЗРК «Гром» стали Индонезия, Литва и Грузия, причем несколько грузинских ПЗРК были захвачены российскими войсками в ходе «пятидневной войны» («Война 08.08.08 – послесловие», «НВО», 03.08.18). Еще не менее сотни «Громов» были проданы в США. ВВС Уганды получили семь польских истребителей МиГ-21, еще 25–30 машин этого типа приобрела американская частная компания «Draken International» («Частная угроза висит в воздухе», «НВО», 18.11.22).

В 1999 году в ходе «первой волны» расширения НАТО Польша вступила в этот альянс. Для остальных стран Восточной Европы аналогичный шаг стал основанием «расслабиться» и начать тотальное разоружение (впрочем, так же вели себя почти все «старые» члены НАТО из Западной Европы). Польша стала единственным исключением. Страдая тяжелой формой русофобии, она сразу начала готовиться к войне с Россией. Поскольку в Варшаве к этому процессу подходили достаточно серьезно, то довольно быстро поняли, что нынешнее НАТО никого ни от чего защитить не может и придется готовиться к обороне своими силами.

НАТОВСКОЕ НАСТОЯЩЕЕ

Приложенные усилия сделали Войско Польское по ряду параметров сильнейшей армией Европы (из числа членов НАТО).

В дополнение к Т-72 и ПТ-91 были куплены 247 немецких «Леопардов-2» (142 машины А4, 105 машин А5). Польша стала одним из последних в мире покупателей американских истребителей-бомбардировщиков F-16С/D нового производства в количестве 48 машин. К этим самолетам, кроме другого высокоточного оружия, приобретаются ракеты «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM, которые кроме самих США имеются на вооружении еще лишь у Финляндии и Австралии. Предполагается закупка четырех батарей американской ЗРС «Пэтриот-РАС3» с частичным производством в самой Польше. На базе «Грома» создан усовершенствованный ПЗРК «Пиорун» (его уже заказала Норвегия). Также производится ЗРК «Попрад», который представляет собой четыре «Грома» или «Пиоруна» на автомобильном шасси.

С 2004 года в Польше ведется лицензионная сборка финского БТР АМV (под местным названием «Росомаха»). Общее производство этих машин должно достигнуть почти тысячи единиц во множестве вариантов. На данный момент собрано более 700 «Росомах». При этом, впрочем, Польша испытывает проблемы с интеграцией на БТР израильских ПТРК «Спайк», а также с производством вспомогательных вариантов машины. Кроме 359 линейных БТР с итальянским боевым модулем HITFIST, на вооружение пока поступило около 200 самоходных минометов, ПТРК, инженерных, медицинских и командно-штабных машин, более 100 корпусов до сих пор ожидают оснащения необходимым оборудованием.

Также имелись проблемы с производством новой 155-мм САУ «Краб». Предполагалось построить 120 таких САУ с производимой в Польше по английской лицензии башней от британской САУ AS-90. Однако в самой Польше удалось изготовить лишь восемь шасси для «Крабов». После этого было решено закупить в Турции шасси от САУ Т-155, которая является лицензионной копией южнокорейской САУ К-9. Затем было принято решение производить в Польше сразу по южнокорейской лицензии шасси от собственно К-9. Все эти изменения привели к серьезной задержке выполнения программы.

Для ВВС закуплены кроме вышеупомянутых F-16 американские транспортные самолеты С-130 и испанские С-295, итальянские учебные самолеты М-346 и собственные PLZ-130. Для своих ВВС и на экспорт в стране начато лицензионное производство американских вертолетов S-70 (как бы коммерческий вариант многоцелевого UH-60).

Польша принимала активное участие в афганской войне («Афганская ловушка Америки», «НВО», 27.04.18). Специально для этих целей в США было приобретено более ста бронеавтомобилей класса МRАР трех типов (из них были потеряны как минимум по одному МаххРrо и М-АТV; кроме того, потеряно до восьми БТР «Росомаха» и вертолет Ми-24В).

Из ВМС Польши были списаны и утилизированы все корабли и катера советской постройки кроме единственной подводной лодки пр. 877. По чисто политическим причинам были закуплены устаревшие западные корабли – четыре норвежские подлодки типа «Коббен» (еще одна – как учебная на берегу) и два американских фрегата типа «Оливер Перри». Корветы типа «Оркан» вооружены шведскими ПКР RBS-15.

Достаточно анекдотической стала история со строительством семи ракетных корветов пр. 621. Головной корабль был заложен в ноябре 2001 года, всю серию предполагалось закончить к 2012 году. В итоге, однако, головной корабль был сдан флоту в ноябре 2019 года как патрульный корабль (без ракетного вооружения), строительство остальных кораблей отменено.

Нынешнее состояние Вооруженных сил Польши, перемены в связи с украинскими событиями 2022 года и планы дальнейшего развития станут предметом отдельного описания.

Александр Храмчихин