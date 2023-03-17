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В России показали бронеавтомобиль «Спартак»

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Бронеавтомобиль АМН-590951 "Спартак"
Бронеавтомобиль АМН-590951 "Спартак".
Источник изображения: Георгий Султанов/ ТАСС

Бронеавтомобиль АМН-590951 «Спартак» в расцветке Росгвардии впервые представили на выставке «Экспотехностраж-2023», которая проходит с 15 по 17 марта в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что двухосная машина, которую впервые показали в 2022 году на форуме «Армия», рассчитана на перевозку девяти военнослужащих с вооружением. «Спартак» получил вращающуюся бронированную турель с пулеметом «Корд» калибра 12,7 миллиметра.

Бронеавтомобиль с несущим кузовом обеспечивает защиту от бронебойно-зажигательных пуль. Также машина может защитить экипаж от подрыва взрывного устройства массой до шести килограммов в тротиловом эквиваленте под колесом.

В ноябре 2022 года источник ТАСС сообщил, что российский спецназ применил на Украине многоцелевой бронеавтомобиль АМН-590951 «ВПК-Урал» с дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика.

В августе 2022 года АМН-590951 «ВПК-Урал» с дополнительной защитой представили на форуме «Армия-2022». В том же месяце стало известно, что в России разработали версию машины с несущим кузовом, которую создали за время проведения специальной военной операции на Украине.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Корд
Компании
Росгвардия
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