Российский «ВПК-Урал» усовершенствовали

На форуме «Армия-2022» представили усовершенствованный бронеавтомобиль АМН-590951 «ВПК-Урал». Обновленная машина получила дополнительную защиту двигательного отсека и места пулеметчика, сообщает «Российская газета».

При создании этой версии машины учитывали опыт применения колесной техники в вооруженных конфликтах. Уточняется, что дополнительное бронирование снижает уязвимость пулеметчика.

Машина массой 14,5 тонны может выдержать подрыв мины мощностью до шести килограммов в тротиловом эквиваленте под колесами и днищем. Бронирование «ВПК-Урал» обеспечивает защиту от бронебойных пуль.

Ранее в августе стало известно, что компания «Ремдизель» представила на форуме «Армия-2022» бронеавтомобиль «Ахмат», который разработали с учетом опыта специальной военной операции на Украине.

В том же месяце источник РИА Новости сообщил, что на «Армии-2022» покажут новую версию «ВПК-Урал» с несущим кузовом, которую разработали за время проведения спецоперации на Украине.