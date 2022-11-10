Стало известно о применении спецназом на Украине нового броневика «ВПК-Урал»

Российский спецназ применил на Украине новый броневик «ВПК-Урал» с повышенной защитой. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

По его словам, в новейшем многоцелевом бронеавтомобиле АМН-590951 усилено противопульное и противоосколочное бронирование двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше. Окна выполнены из бронестекол, что обеспечивает возможность достаточно хорошего обзора и своевременного обнаружения противника.

Собеседник агентства пояснил, что при создании машины использовался опыт применения легкой колесной техники в различных вооруженных конфликтах, в том числе в Сирии.

В сентябре стало известно, что действующий на Украине российский спецназ получил для опытно-боевой эксплуатации партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Военным переданы винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 миллиметров. Отмечается, что первые отзывы о новом стрелковом комплексе были положительные.

Ранее попавший в российский плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Барлян заявил, что поставляемое Киеву оружие НАТО часто неисправно или не укомплектовано. Он уточнил, что к переносным противотанковым ракетным комплексам Javelin часто не поставляют электронику, а у комплексов NLAW порой оказываются севшие батареи.