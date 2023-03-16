НАТО размахивает перед Украиной "морковкой", лишь бы та боролась с Россией

Политика: за все полученное от НАТО оружие Украине придется заплатить

В НАТО пообещали новый транш военной помощи Украине для борьбы против России, пишет "Политика". Все "подарки" Киеву отнюдь не бесплатны и делаются не из бескорыстных побуждений. Украина заплатит за все это после завершения вооруженного конфликта, считает автор статьи.

Озрен Миланович (Озрен Милановић)

Матеуш Моравецкий заявил, что правительство Польши в ближайшие четыре — шесть недель может принять решение о передаче Украине боевых самолетов МиГ-29 советского производства.

Украинская военная авиация знакома с самолетами МиГ-29 и сможет сразу же их применить.

11 государств Североатлантического альянса, в том числе Великобритания и Польша, пообещали новый транш военной помощи Украине для борьбы против России.

"Запад должен остаться единым и продолжить оказывать Украине военную помощь", — заявил недавно эстонский министр обороны Ханно Певкур.

"Сейчас Украине очень нужны тяжелые вооружения. Самые тяжелые бои только предстоят", — заявил Ханно Певкур.

Западные лидеры пообещали Украине ракеты, системы ПВО "Стингер", зенитные орудия, пулеметы и другое оружие и сервис.

Джо Байден постоянно анонсирует новые пакеты военной помощи Украине. В общей сложности в этом году Киеву обещали помощи на два миллиарда долларов.

Нидерланды передадут Украине два тральщика, радары для беспилотных летательных аппаратов и одну машину-амфибию М3 для наведения мостов, о чем сегодня заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время визита в украинскую Одессу.

Она подчеркнула, что радары для беспилотников и машина-амфибия М3 будут закуплены прямо у производителей, а два тральщика будут переданы Украине в 2025 году для того, чтобы после завершения вооруженного конфликта она могла обезвредить мины в Черном море.

Хорватия обещала передать 14 вертолетов Ми-8, и это одна из самых больших партий вертолетов от стран-союзниц Украины.

Как передает специализированный военный портал Oryxsploenkop, к настоящему моменту США отправили на Украину самое большое количество вертолетов — 20 единиц. Это транспортные вертолеты МИ 17В 5, которые американцы в какой-то момент вывели из Афганистана и перебросили на Украину.

Согласно тому же источнику, к настоящему моменту девять стран передали Украине транспортные вертолеты. В общей сложности 44 единицы. Хотя украинцы умоляют отправить им военные вертолеты, пока ни одна из стран-союзниц этот типа вертолетов Киеву не предоставила.

Что касается "подарков" Украине со всех сторон, то многие считают, что они отнюдь не бесплатны и делаются не из бескорыстных побуждений. Украина заплатит за все это после завершения вооруженного конфликта, как полагают многие эксперты.

У Украины нет кадров, способных применять современное дорогое вооружение, такое как, например, системы "Пэтриот", хотя Киев просит их и ждет их поставки.

Чтобы обучиться применению такого оружия, нужно время. Речь идет о цифровых технологиях, управлять которыми должны обученные люди. На Украине таких пока нет. Кроме того, стоит также проблема обслуживания данных систем. Украинцы пока не способны выполнять эту функцию, и поэтому необходимы специалисты стран Североатлантического альянса. Получается, что это они непосредственно применяют данное оружие, а значит, являются участниками конфликта.

С дронами отдельная история. Они поступают на Украину по разным каналам, в том числе закупаются или передаются в дар разными организациями. Все вместе, и обещанное, и уже полученное вооружение, совершенно не гарантируют Украине ни победу, ни мир.