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Военное обозрение

Издание Army Recognition рассказало, какие танки и сколько получат ВСУ от западных союзников

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Источник изображения: topwar.ru

Эксперты интернет-издания Army Recognition сумели подсчитать, сколько в общей сложности и какие именно танки получат Вооруженные силы Украины от западных союзников Киева. По данным издания, Украина получит в общей сложности 252 танка западного производства и дополнительно около 550 танков советского образца Т-72, часть из которых уже была поставлена.

Меньше всего своих ОБТ Challenger 2 предоставят британцы — всего 14 единиц. Не очень готовы делиться бронетехникой и главные спонсоры Зеленского, Соединенные Штаты, которые, как считают эксперты, выделят ВСУ всего 31 танк M1A2 Abrams.

Естественно, самыми щедрыми должны оказаться европейские партнеры Киева, на вооружении которых и в консервации находятся немецкие «Леопарды» различных модификации и в разной степени боеспособности. Аналитики считают, что европейская танковая коалиция передаст ВСУ 21 Leopard 2A6, 86 Leopard 2A4 и аж 100 стареньких Leopard 1A5.

О сроках поставки танков на Украину эксперты не сообщают. Да и сами цифры вызывают большие сомнения. После «танкового прорыва», когда Берлин и Вашингтон после долгих препираний, кому начать первым снабжать ВСУ своими и союзническими ОБТ, наконец договорились, от натовских союзников Киева чуть не каждый день поступает противоречивая информация по этому поводу. Меняются количества, сроки поставки и модификации танков, обещанных Киеву. Вдруг выясняется, что в результате ревизии многие боевые машины, состоящие на вооружении армий Европы, просто-напросто не боеспособны или требуют серьезного ремонта.

Не совсем понятно, откуда возьмется такое количество танков советского образца. Страны Восточной Европы, располагавшие самым большим наследием советской бронетехники после распада СССР, практически всё передали Украине еще в прошлом году. Договориться или принудить третьи страны, не входящие в НАТО, у которых имеются постсоветские танки, отправить и даже продать машины для Киева Вашингтону и союзникам пока получается не очень.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что страны НАТО с декабря 2021 года передали Украине более 1 100 комплексов ПВО, 440 танков и 1 510 боевых машин пехоты. В СВР отметили, что большая часть представленной Западом военной техники была уничтожена российской армией. Это плюсом к тому количеству советской бронетехники, которая имелась в наличии у ВСУ и также была практически полностью поражена ВС РФ за год спецоперации.

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