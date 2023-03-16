NASA построит корабль для сведения МКС с орбиты

В новом бюджете NASA 180 миллионов долларов выделено на проектирование космического буксира, который к 2030 году сможет заменить российские корабли «Прогресс» и безопасно затопить МКС в океане.

На прошлой неделе был обнародован бюджет американского космического агентства на 2024 фискальный год (он начнется в октябре календарного 2023-го). Его общая сумма составила 27,2 миллиарда долларов, на семь процентов больше предыдущей суммы. Из них 180 миллионов NASA направит на разработку проекта космического буксира, который поможет безопасному сведению МКС с орбиты. Об этом руководители агентства рассказали на прошедшей на днях пресс-конференции, посвященной новому бюджету.

Пока завершение работы космической станции запланировано на 2030 год. Для ее сведения могут использовать российские грузовые корабли «Прогресс». Однако в NASA полагают, что дополнительные возможности сделают процесс надежнее и безопаснее. Общая стоимость буксира — чуть менее миллиарда долларов; 180 миллионов выделят лишь на первый конкурсный этап разработки, по итогам которого будут выбраны проект и подрядчик для создания космического аппарата.

По словам главы пилотируемых программ NASA Кэти Людерс (Kathy Lueders), эти вопросы стали особенно актуальными на фоне недавней серии технических проблем, с которыми столкнулись пристыкованные к МКС российские аппараты. Речь, очевидно, об утечках в системах охлаждения пилотируемого «Союза» в декабре 2022 года, а также «Прогресса» — в феврале 2023-го. Кроме того, у партнеров из NASA вызывают опасения некоторые заявления «Роскосмоса» о досрочном выходе из программы МКС ради строительства собственной национальной станции на орбите.

Еще 30 миллионов долларов из бюджета NASA на 2024 год уйдут на поддержку европейской миссии ExoMars. В рамках ее старт марсохода Rosalind Franklin на российской ракете должен был состояться еще в конце 2022 года, однако теперь, когда участие «Роскосмоса» в проекте приостановлено, он «перестраивается» под другие носители и сроки. Запуск должен состояться не позднее 2028-го, но какую именно роль в нем готово взять на себя американское агентство, пока не ясно.

Тем временем основными целями для NASA остается проект возвращения людей на Луну к 2025 году и начало строительства окололунной космической станции. В новом бюджете для программы Artemis запланировано больше восьми миллиардов долларов, а 2,5 миллиарда направят на доработку тяжелых ракет-носителей SLS. Помимо этого, почти миллиард выделят на миссию по доставке на Землю образцов марсианского грунта, которые марсоход Perseverance уже собрал и упаковал в герметичные капсулы.