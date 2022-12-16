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Naked Science

На пристыкованном к МКС корабле «Союз» произошла авария, выход экипажа в открытый космос отменен

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Осмотр места повреждений на корабле «Союз МС-22» при помощи камер на Европейском манипуляторе ERA. Управляет роботом прибывшая на МКС в составе экипажа миссии SpaceX Crew-5 российская космонавтка Анна Кикина. Кадр с онлайн-трансляции NASA
Осмотр места повреждений на корабле «Союз МС-22» при помощи камер на Европейском манипуляторе ERA. Управляет роботом прибывшая на МКС в составе экипажа миссии SpaceX Crew-5 российская космонавтка Анна Кикина. Кадр с онлайн-трансляции NASA.
Источник изображения: NASA TV

По неустановленной пока причине из корабля «Союз МС-22», который сейчас находится в составе российского сегмента Международной космической станции, произошла обильная утечка технической жидкости. Запланированный ранее выход российских космонавтов в открытый космос пришлось отменить, сейчас идет всестороннее изучение поломки. Безопасности экипажа ничего не угрожает.

Первое сообщение об утечке появилось во время прямой трансляции NASA, около 04:30 по московскому времени. Диктор заявил, что центр управления американским сегментом МКС и экипаж станции вместе с российским ЦУП в Подмосковье определяют степень опасности неполадки. Проявилась она «потоком частиц, предположительно, исходящим от корабля «Союз МС-22», пристыкованном к модулю «Рассвет», который находится на обращенной к Земле стороне МКС».

Несколько позднее место утечки уточнили: она произошла в приборно-агрегатном отсеке «Союза». Затем Reuters и Интерфакс со ссылкой на «Роскосмос» и соцсети NASA сообщили, что запланированная внекорабельная деятельность (ВКД) российских космонавтов отменена, а безопасности станции ничего не угрожает. Оказалось, из корабля произошел выброс охлаждающей жидкости (водный раствор этиленгликоля).

«Поток частиц, предположительно, исходящий от корабля «Союз МС-22», пристыкованного к модулю «Рассвет», который находится на обращенной к Земле стороне МКС». Кадр с онлайн-трансляции NASA

Источник изображения: NASA TV

К полудню «Роскосмос» отчитался о первых результатах осмотра места повреждения. Утечка была из внешнего контура системы охлаждения, герметичный корпус корабля цел, пробоина образовалась во внешней обшивке. Предположительно, случилось это из-за удара микрометеороида или космического мусора, точную причину еще предстоит установить.

Хотя безопасности экипажа и функционированию станции угроз нет, повреждение пилотируемого корабля может иметь серьезные последствия. Например, если окажется, что из-за неисправности системы терморегуляции срок работы «Союза» на орбите придется сократить, российский экипаж будет вынужден преждевременно закончить свою деятельность там. Опасность повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека для безопасности обратного полета с людьми отсутствует или маловероятна.

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Страны
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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