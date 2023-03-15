Шойгу заявил, что разработки корпорации КТРВ не имеют аналогов в мире

Они заслуживают большого внимания, отметил глава Минобороны РФ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Перспективные разработки российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) заслуживают большого внимания, поскольку их аналоги отсутствуют у Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других стран.

Об этом во вторник заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Продемонстрированные сегодня предприятием перспективные разработки заслуживают большого внимания. Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран", - подчеркнул Сергей Шойгу в ходе инспекции предприятия.