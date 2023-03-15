Войти
ТАСС

Шойгу заявил, что разработки корпорации КТРВ не имеют аналогов в мире

139
0
0
Представленная АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в экспозиции Международного Военно-технического форума "Армия-2021" "межвидовая многоцелевая самонаводящаяся ракета малой дальности модульного построения" Х-МД (-Э1 -Э2). Кубинка, 22.0
Представленная АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в экспозиции Международного Военно-технического форума "Армия-2021" "межвидовая многоцелевая самонаводящаяся ракета малой дальности модульного построения" Х-МД (-Э1 -Э2). Кубинка, 22.08.2021.
Источник изображения: Михаил Жердев

Они заслуживают большого внимания, отметил глава Минобороны РФ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Перспективные разработки российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) заслуживают большого внимания, поскольку их аналоги отсутствуют у Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других стран.

Об этом во вторник заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Продемонстрированные сегодня предприятием перспективные разработки заслуживают большого внимания. Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран", - подчеркнул Сергей Шойгу в ходе инспекции предприятия. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
29.12.2022
Каким стал 2022 год для оборонно-промышленного комплекса России
26.01.2022
Кто не испытал поражений, тот не познает радость побед
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
28.11.2016
В Крыму нерушима "Утесов" гряда
20.01.2015
Новый щит и новый меч
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 02:12
  • 46355
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.03 01:14
  • 1
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника
  • 14.03 22:34
  • 1
Обещанные США и Германией ЗРК Patriot не смогут сбить российские "Кинжалы"
  • 14.03 21:44
  • 2
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 52-й катер класса "Сентинел"
  • 14.03 21:03
  • 3
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа
  • 14.03 17:01
  • 11
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 14.03 14:35
  • 0
Коллективный Запад: никаких разговоров с Россией, только война!
  • 14.03 11:25
  • 2
Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет"
  • 14.03 10:44
  • 2415
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.03 10:15
  • 1
Российские военные применили новейший высокоточный боеприпас «Гром» в ходе СВО
  • 14.03 09:59
  • 1
США и Россию назвали лидерами по экспорту оружия
  • 14.03 09:48
  • 7
На 103-м бронетанковом ремонтном заводе показали модернизацию танков Т-62М для применения в зоне спецоперации
  • 14.03 09:44
  • 1
Военнослужащие ВСУ сообщают о развёртывании российскими войсками автономных комплексов наблюдения «Муром-П»
  • 14.03 09:25
  • 1
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал Запад задуматься о мирном плане по Украине
  • 13.03 23:10
  • 2
Как советская оборонка готовила коренной перелом в войне