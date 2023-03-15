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ТАСС

Rheinmetall прокомментировал просьбу Киева к ЕС о поставке около 250 тыс. снарядов в месяц

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Германская 155-мм/52 самоходная гаубица PzH 2000 и управляемый дальнобойный подкалиберный артиллерийский выстрел Leonardo OTO Vulcano 155 GLR калибра 155 мм (слева - в поддоне, справа - сам снаряд)
Германская 155-мм/52 самоходная гаубица PzH 2000 и управляемый дальнобойный подкалиберный артиллерийский выстрел Leonardo OTO Vulcano 155 GLR калибра 155 мм (слева - в поддоне, справа - сам снаряд).
Источник изображения: soldat-und-technik.de

Оборонная промышленность не сможет нарастить производство боеприпасов до необходимого Украине уровня, так как получает недостаточно военных заказов от европейских правительств, заявил глава германского оборонного концерна Армин Паппергер

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Оборонная промышленность не сможет нарастить производство боеприпасов до необходимого Украине уровня, так как получает недостаточно военных заказов от европейских правительств. Об этом глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил в интервью агентству Bloomberg, опубликованном во вторник.

"Мне нужны заказы. Без заказов я ничего не смогу производить. Нехватка боеприпасов не будет виной оборонной промышленности. Отрасль может поставить все необходимое", - сказал он.

Комментируя просьбу Киева к ЕС о поставке около 250 тыс. снарядов в месяц, глава Rheinmetall отметил, что выпустить такое количество будет сложно. "Чтобы достичь таких темпов, мощности в Европе потребуется увеличить вдвое", - пояснил Паппергер.

На данный момент концерн способен производить 450 тыс. артиллерийских снарядов в год, а в ближайшие два года планирует увеличить показатель до 600 тыс. По словам Паппергера, медленные темпы оформления заказов приведут к тому, что в этом году Rheinmetall будет производить боеприпасы, используя лишь две трети своих мощностей. В частности, он уточнил, что концерн в год может производить 240 тыс. 120-миллиметровых танковых снарядов, необходимых для большинства американских и европейских танков, но из-за проблем с заказами в этом году выпустит менее 150 тыс. единиц. 

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