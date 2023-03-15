Шойгу заявил, что предприятия КТРВ решают огромный комплекс вопросов в связи с СВО

Глава Минобороны РФ посетил одно из предприятий корпорации в Подмосковье

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Предприятия корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) решают огромный комплекс вопросов в связи с проводимой специальной военной операцией (СВО) на Украине, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Видеозапись посещения главой Минобороны одного из предприятий КТРВ в Подмосковье распространена во вторник российским военным ведомством.

"Предприятия КТРВ решают большой, если не сказать огромный, комплекс вопросов в связи с СВО. Задача - увеличение производительности труда и за счет этого - увеличение в два раза выпуска изделий", - сказал он.

Предприятия корпорации "Тактическое ракетное вооружение" выпускают широкий спектр авиационных, ракетных и морских боеприпасов.