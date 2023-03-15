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ТАСС

Шойгу заявил, что предприятия КТРВ решают огромный комплекс вопросов в связи с СВО

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В демонстрационном центре АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) на Международном военно-техническом форуме "Армия 2020" (c) bmpd
В демонстрационном центре АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) на Международном военно-техническом форуме "Армия 2020" (c) bmpd.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Глава Минобороны РФ посетил одно из предприятий корпорации в Подмосковье

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Предприятия корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) решают огромный комплекс вопросов в связи с проводимой специальной военной операцией (СВО) на Украине, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Видеозапись посещения главой Минобороны одного из предприятий КТРВ в Подмосковье распространена во вторник российским военным ведомством.

"Предприятия КТРВ решают большой, если не сказать огромный, комплекс вопросов в связи с СВО. Задача - увеличение производительности труда и за счет этого - увеличение в два раза выпуска изделий", - сказал он.

Предприятия корпорации "Тактическое ракетное вооружение" выпускают широкий спектр авиационных, ракетных и морских боеприпасов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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